von Mona Lippisch und Lena Reiner

Für Familie Goyarzu aus Friedrichshafen wird dieses Weihnachtsfest ein Fest, das mit Traditionen bricht. Keine Reise mit dem Flugzeug zu den Verwandten. Keine Umarmungen, die zeigen, wie sehr man sich über das Jahr vermisst hat. Keine Kinderschar, die bis mitten in der Nacht herumtollt und miteinander spielt.

Verwandtschaft in Bilbao und Madrid

Normalerweise verbringen Jon und Lucia Goyarzu mit ihren Kindern Lukas und Chloe die Weihnachtsfeiertage und auch Silvester in Spanien. Sie besuchen in dieser Zeit ihre Verwandtschaft in Bilbao und in Madrid. „Wir treffen fast jeden Tag andere Verwandte und sind immer um die 15 bis 20 Leute“, erzählt Vater Jon Goyarzu.

Jon Goyarzu mit Tochter Chloe bei einem Weihnachtsfest in Spanien. | Bild: Privat

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sei für die Familie etwas ganz besonderes. „Wir besuchen uns nur selten und genießen diese Zeit zusammen – und lassen es uns mit leckerem Essen gut gehen“, sagt Goyarzu.

Heiligenberg Der Partykeller bleibt an Weihnachten wegen der Corona-Pandemie leer Das könnte Sie auch interessieren

Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Corona-Krise zieht der Familie aus Friedrichshafen einen Strich durch die Weihnachtsplanung. „Auch wenn die Corona-Regeln in Spanien etwas lockerer sind als bei uns, wäre es ein Risiko, Weihnachten dort zu verbringen“, ist Jon Goyarzu der Meinung. Eigentlich wäre er mit seiner Familie vom Flughafen Zürich geflogen – auch der Flug sei ein Wagnis, das er nicht eingehen möchte.

„Es wird ein anderes Fest. Aber wir werden das schätzen, was wir haben: die Zeit mit unserer kleinen Familie.“ Jon Goyarzu

Also bleibt die Familie dieses Jahr am Bodensee. Goyarzu erzählt, dass er ein Weihnachtsessen bei einem lokalen Restaurant bestellen möchte. „Es wird ein anderes Fest. Aber wir werden das schätzen, was wir haben: die Zeit mit unserer kleinen Familie“, sagt er. Die komme zwischen Arbeit, Schule und Alltagsstress nämlich oft zu kurz.

Friedrichshafen/Tettnang/Immenstaad An Weihnachten keine Lust zu kochen? Hier gibt es Leckeres von Restaurants zum Abholen Das könnte Sie auch interessieren

Familie schaltet sich bei der Bescherung per Videoanruf zusammen

Dennoch soll der Kontakt zu den Verwandten in Spanien auch diese Weihnachten gepflegt werden. Jon Goyarzu will die Freude bei der Bescherung per Videoanruf mit der spanischen Familie teilen. „Wir werden uns mit meinem Bruder und der Schwester von meiner Frau zusammenschalten. Dann können die Kinder sich ihre Geschenke zeigen“, freut sich der Häfler.

Für ein bisschen spanisches Weihnachtsgefühl am Bodensee ist ebenfalls gesorgt: Familie Goyarzu hat dieser Tage per Post Leckereien aus dem Heimatland bekommen. Und auch die Häfler haben ein Päckchen mit Lebkuchen, Stollen und Zimtsternen verschickt. Jon Goyarzu sagt: „So haben wir wenigstens kulinarisch alle etwas voneinander. Und nächstes Jahr fliegen wir wieder nach Spanien.“

Immenstaad Sie haben ihre Tochter wegen Corona seit März nicht gesehen: Familie Obenland aus Immenstaad hofft auf ein Wiedersehen an Weihnachten Das könnte Sie auch interessieren

Anrufe statt Besuche in Italien

Mauro de Moliner ist in Norditalien in Forno di Zoldo, einem Bergdorf, geboren und aufgewachsen. Mit 15 Jahren kam er zum ersten Mal nach Deutschland: zum Arbeiten in einer Eisdiele. Die Saison verbrachte er von da an – mit einer Unterbrechung in Österreich – in Deutschland. Anfangs fuhr er im Winter nach Hause, doch auch das hat sich inzwischen geändert. Weihnachten allein zu Haus – erst in Friedrichshafen, inzwischen in Bermatingen – ist bei ihm in den vergangenen sechs Jahren beinahe so etwas wie eine Tradition geworden.

Mauro de Moliner | Bild: Lena Reiner

„Ich wollte an dem Tag auch nie arbeiten; denn dann sehe ich, wie die Familien zusammensitzen und feiern. Das muss ich nicht haben; es macht mich traurig.“ Mit dieser Tradition des Nichtarbeitens bricht er in diesem Jahr, aufgrund der Corona-Pandemie muss er allerdings bei der Arbeit anderen nicht beim Feiern und Beisammensein zuschauen.

Friedrichshafen Noch kein Geschenk für Weihnachten? Wir haben elf Last Minute-Ideen für Sie zusammengestellt Das könnte Sie auch interessieren

Am Heiligabend, dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag wird er im Wirtshaus am See arbeiten, also Bestellungen annehmen, Gerichte per Straßenverkauf ausgeben oder auch Lieferungen im Häfler Stadtgebiet zu den Bestellern nach Hause fahren: „Vermutlich werde ich vor allem warten, dass jemand anruft.“

Auch seine „Mamma“ – mit italienischem Doppel-m – wird an den Feiertagen arbeiten; allerdings nicht in der Gastronomie, sondern in einem Pflegeheim, das derzeit von der Corona-Pandemie stark betroffen ist. „Alle Bewohner sind positiv getestet worden“, weiß ihr Sohn. Auch erkrankt seien die meisten, allerdings seiner Information nach bislang niemand schwer. Es handle sich dabei um beinahe die ersten Infektionsfälle seit Ausbruch der Pandemie in dem Altersheim. Seine Lage sei dem Ort zugute gekommen: Dorthin führt nur eine einzige Straße den Berg hinauf, ein guter Schutz vor der Ausbreitung eines Virus.

Bodenseekreis Von Zwiebelsuppe bis Nussbraten: Das sind die liebsten Weihnachtsgerichte der SÜDKURIER-Redaktion Das könnte Sie auch interessieren

Seine Mutter hat de Moliner zuletzt im Juli gesehen: „Normalerweise sehen wir uns mehrmals im Jahr, einmal schon im März, das musste aber auch ausfallen.“ Kontakt halten sie zwischenzeitlich per Telefon: „Jeden Tag eine Stunde.“ Diesbezüglich seien Weihnachten Tage wie alle anderen.