Kalt und windig war es bei der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden am 21. Januar. Daher entschied sich der beliebte US-Politiker Bernie Sanders nicht für einen schicken Mantel wie seine Kollegen, sondern für dicke Fäustlinge und eine Gore-Tex-Jacke. Auch dank seines mitgenommenen Mund-Nasen-Schutzes stach er auf der Tribüne inmitten der Washingtoner Politik-Elite ordentlich heraus.

Ein Fotograf nahm diesen kuriosen Anblick auf und legte damit den Grundstein für einen Internet-Trend. Der Schnappschuss ging bald auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken viral und setzte den Politiker an viele Orte der Welt.

Bernie Sanders bei der Vereidigung von Joe Biden am 21. Januar. | Bild: Brendan Smialovski

Internet-Meme Das Wort „Meme „leitet sich vermutlich vom griechischen Wort „mimema“ ab, was so viel heißt wie „etwas Irritierendes“ oder „etwas Nachgeahmtes“. Im Kontext „Internet-Meme“ handelt es sich um ein Medieninhalt mit kurzer prägnanter Aussage. Diese ist in der Regel humoristisch und aufheiternd, manchmal auch satirisch oder aber auch gesellschaftskritisch.

Sanders auf dem Mond, beim Abendmahl – und in Überlingen

Unter dem Hashtag „#BernieMeme“ stellten Nutzer Fotomontagen ins Netz, wo der Senator aus Vermont beispielsweise auf dem Mond, mit Jesus und seinen Jüngern beim Abendmahl oder gar in Überlingen saß.

Bernie Sanders als Meme-Bild auf dem Mond neben der US-Flagge. | Bild: Twitter

Auch der Überlinger Fotograf Jürgen Gundelsweiler, der regelmäßig Fotos für den SÜDKURIER macht, beteiligte sich an der Social-Media-Aktion. Er postete seine „Bernie“-Bilder in die beliebte Facebook-Gruppe „Du bisch von Überlingen...“. Er erzählt: „Eigentlich beteilige ich mich nicht an jedem Internet-Trend. Für diese Aktion bin ich aber durch Überlingen gelaufen und habe passende Bilder gemacht.“

Der Mann, der Bernie Sanders nach Überlingen holte – zumindest auf dem Bildschirm: Fotograf Jürgen Gundelsweiler. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Gundelsweiler weiter: „Die Aktion soll auch ein stiller Protest für all die Einrichtungen sein, die derzeit aufgrund des Lockdowns geschlossen sind.“ Die Überlinger dankten es ihm: Mit seinen Bild sorgte er für Lacher, mehr als 150 Likes und mehrere hundert Aufrufe bei Facebook.

Hier die besten Bilder von Bernie Sanders in Überlingen

Am Mantelkopf beim Mantelhafen neben ein paar Möwen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Bester Blick über den See: Sanders beim Aussichtspunkt am Gallerturm. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Für diese Situation scheint der Politiker bestens angezogen zu sein: Sanders auf einer Bank am See nahe des Landungsplatzes. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Auf einem Fass vor der Greth: Sanders sitzt auf einem der Stehtische, die derzeit aufgrund des Lockdowns nicht genutzt werden dürfen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Bernie Sanders sitzt auf einem Holzfass vor der Bar „zur Rose“. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Leider geschlossen: Sanders auf einem Klappstuhl vor dem Anusch‘s Pub in der Hafenstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Auch hier sind die Türen vorerst geschlossen: Sanders vor dem Galgenhölzle in der Münsterstraße. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Eine Fahrt zur Insel Mainau? Sanders hinter dem Kartenschalter der BSB an der Schiffsanlegestelle. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Kein James Bond oder andere Filme zu sehen: Sanders vor den Kammerlichtspielen. | Bild: Jürgen Gundelsweiler