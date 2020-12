Deggenhausertal vor 20 Stunden

Bereit für den Wintersport: Vorbereitungen auf dem Höchsten laufen, Haldenlift bleibt diese Saison geschlossen

Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn fiel in der vergangenen Woche der erste Schnee und die Vorhersagen deuten darauf hin, dass es weiterhin winterlich bleibt. Was bei den Autofahrern nicht unbedingt für Freude sorgt, weckt bei Wintersportlern die Vorfreude, auf den Höhen der näheren Umgebung ihrem wetterbedingten Sport zu frönen. Der SÜDKURIER hat sich umgehört, wie auf dem Höchsten und in Heiligenberg die Situation in dieser Saison beurteilt wird.