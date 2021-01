Nach Ende der Verhandlung sorgte Amtsrichter Alexander von Kennel sogar noch für einen Lacher bei den Anwesenden im Gerichtssaal. „Gut, dass es dieses Jahr keine Fasnet gibt“, meinte er erleichtert. Nach fünfeinhalb Stunden Prozess hatte er bei der Urteilsverkündung bereits darauf hingewiesen, dass der Alkoholeinfluss die Hemmschwelle der Beteiligten und das Beobachtungsvermögen der Zeugen an Rosenmontag 2020 in Zußdorf im Landkreis Ravensburg erheblich beeinträchtigt hätte.

Das hatte für ihn und Staatsanwalt Fabian Hägele in der Verhandlung zur Folge, dass sich Zeugen im Laufe des Prozesses an viele Details nicht mehr konkret erinnern konnten oder sich gegenüber der Polizeiaussagen von vor fast einem Jahr widersprachen. Nach Ende der Anhörungen ergab sich daher die große Frage: Wer hat damals zuerst zugeschlagen? Die Angeklagten oder die Geschädigten? Aber der Reihe nach.

Wer war angeklagt?

Angeklagt waren zwei Brüder aus dem Deggenhausertal: ein 18-Jähriger Gymnasiast und ein 20-jähriger Auszubildender zum Werkzeugmechaniker. Ihnen wurde gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Am 24. Februar 2020 sollen sie einen 22-jährigen Anlagenmechaniker an einer Zußdorfer Bushaltestelle und einen 21-jährigen Bauhandwerker verprügelt haben. Danach hatten die beiden Geschädigten eine Anzeige gegen die Brüder erstattet. Trotz des Tatorts im Landkreis Ravensburg kam der Prozess aufgrund des Wohnorts der Angeklagten vor das Amtsgericht Überlingen.

Die Angeklagten erschienen mit ihren beiden Eltern, aber ohne Verteidigung im Gerichtssaal. Auf der Anklagebank wirkten beide anfangs angespannt, besonders nachdem sich der Prozessbeginn auch noch verzögerte: Der Computer der Gerichtsprotokollantin war nicht funktionsfähig. Diese kuriose Situation, die Amtsrichter von Kennel bestmöglich zu moderieren versuchte, strapazierte die Nerven der angespannten Jugendlichen und Eltern noch mehr. Doch nach einer 15-minütigen Umbaupause war das Problem gelöst und der Prozess konnte beginnen.

Was war passiert?

Bei Fasnetfeierlichkeiten in einem Zußdorfer Fasnetszelt hatte der spätere Geschädigte den Angeklagten angegriffen. Sicherheitskräfte warfen beide aus dem Partyzelt. Mit seinem Bruder beschloss der Angeklagte nun, die Feierlichkeiten zu verlassen. An einer Bushaltestelle begegneten die Brüder dem alkoholisierten Angreifer von zuvor. Dabei eskalierte die Situation und eine Schlägerei brach aus, umherstehende Passanten zogen sie auseinander, wie vor Gericht berichtet wurde.

Wie der Geschädigte vor Gericht aussagte, hätten die Brüder die Schlägerei an der Bushaltestelle angefangen. Doch laut den angeklagten Brüdern sei der erste Schlag vom Geschädigten gekommen, sie hätten sich lediglich gewehrt. Weitere Zeugen, die an dem Abend an der Bushaltestelle standen, konnten Amtsrichter und Staatsanwalt aber nicht zu einer eindeutigen Sachlage darüber verhelfen, wer den ersten Schlag gesetzt hatte. Somit stand Aussage gegen Aussage

Wie ging es nach der Schlägerei weiter?

Ein Freund des Geschädigten hatte die Szene aus der Ferne mitbekommen und sah seinen Freund als Opfer des Vorfalls. Laut eigener Aussage wollte er einen der beiden Brüder festhalten, bis die Polizei eintreffen würde. Im Gegensatz dazu berichteten mehrere Zeugen, dass dieser stark alkoholisiert und keineswegs an einer friedlichen Auseinandersetzung interessiert gewesen sei. Wenig später begegnete er den Brüdern und es kam zur zweiten Schlägerei. Wie beim vorigen Vorfall stand bei der Gerichtsverhandlung Aussage gegen Aussage. Zeugen konnten auch hier keine hilfreichen Aussagen liefern.

Warum gab es am Ende einen Freispruch?

Im Gericht schätzte die Sozialpädagogin Carmen Hagel die angeklagten Brüder auf Basis von Vorgesprächen als „deeskalierende und ruhige Persönlichkeiten“ ein. Sie seien keine „Gefährder“ und „gradlinig“ in ihrer Bildungsbiografie. Beide seien gut integriert in ihrer Familie. Im Betrieb der Eltern helfen sie mit, und sie hätten ein stabiles Freundesumfeld. Eine „hypothetische Schuldsprechung“ sei daher schwer, so Hagel. Amtsrichter von Kennel schätzte die Angeklagten ähnlich ein.

Am Ende der Anhörung sprachen der Amtsrichter und Staatsanwalt Hägele von einer „insgesamt unklaren Sachlage“ und einem Mangel an stichhaltigen Beweisen. Man könne auf Basis der Zeugenaussagen nicht eindeutig zusammenfassen, wie sich der Sachverhalt zugetragen habe. „Notwehr der Angeklagten kann bei den Vorfällen nicht ausgeschlossen werden“, so von Kennel. Das Urteil lautete daher Freispruch für die Angeklagten. Sie müssen die Prozesskosten nicht übernehmen, diese fallen zuasten der Staatskasse.