Bodensee vor 3 Stunden

Werden bald die Weichen für Strom auf der Bodenseegürtelbahn gestellt?

Am Bahnhof Therme in Überlingen herrscht noch eine Technik wie vor 130 Jahren. Hier wird über die Zukunft der veralteten Bahnstrecke gesprochen. Kommunen, Land und Bund wollen den Ausbau. Doch was zahlt das Land?