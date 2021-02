Beim Erteilen von etwa 20 Platzverweisen am Abend des Fasnetssamstags in der Überlinger Innenstadt berief sich die Polizei auf die Ausgangsbeschränkung der Coronaverordnung. Doch diese galt zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Wie also begründet die Polizei ihr Handeln?

Das Handeln der Polizei am Abend des Fasnetssamstag in Überlingen hat im Nachgang für Diskussionen gesorgt. Einige Bürger kritisierten per Mail und über Soziale Medien, dass sie das Vorgehen der Beamten nicht in Ordnung fanden und sich einen anderen