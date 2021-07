Visual Story Veröffentlicht am 10. Juli 2021

Schon wieder vorbei, und man fragt sich: Was habe ich in dieser Woche alles verpasst? In unserem Wochenrückblick fassen wir nochmal ein paar wichtige Ereignisse zusammen, zum Nachblättern – und damit Sie mitreden können.

Bild: Stefan Hilser/Michael Schnurr

Nach dem Hagel jetzt der Starkregen. Der Boden ist gesättigt, die Grundwasservorräte endlich wieder aufgefüllt, eigentlich eine gute Nachricht für die Landwirtschaft. Doch was passieren kann, wenn der Boden zu nass und zu schwer wird, zeigte sich