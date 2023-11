Nicht nur wegen drohender Streiks brauchen Bahnkunden starke Nerven, auch Bauarbeiten auf der Südbahnstrecke zwischen Ulm und dem Bodensee machen Zugreisen derzeit zu einem schwierigen Unterfangen. Die Sperrung dauert hier deutlich länger als eigentlich geplant.

Warum kommt es zu Verzögerungen?

Zwischen Biberach und Ummendorf wird eine neue Bahnbrücke über die Riß gebaut. Eigentlich sollte der Abschnitt schon am 6. November wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Doch zusätzliche Arbeiten verzögern die Inbetriebnahme der Strecke um vier Wochen. Zwar sei die bestehende Brücke bereits entfernt und die beiden neuen Bauten seien eingehoben worden, schreibt die Bahn auf ihrer Homepage. „Um die Gleise verlegen zu können, muss aber der Bahndamm auf beiden Seiten der Brücke verstärkt werden.“

Dadurch kommt es nach Angaben des Unternehmens zu Verzögerungen bei der Freigabe der Strecke. Die Sperrung dauert noch bis einschließlich 3. Dezember. Für Reisende und Pendler bedeutet das, es kommt auf der Strecke weiterhin zu Zugausfällen, geänderten Abfahrtszeiten und Ersatzverkehr mit Bussen. Betroffen sind die Bahnlinien IRE 3, RE 5, RS 2 und RS 21.

Wie funktioniert der Ersatzverkehr?

Zwischen Biberach (Riß) und Aulendorf müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen, mit Halt in Bad Schussenried. Dort halten die Ersatzbusse nicht am Bahnhof, sondern am Aldi-Kreisel. Die Busse fahren zwischen 7 und 23 Uhr in Biberach jeweils zu den Minuten .15 und .40 ab, in Aulendorf um .05 und .35. Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind außerdem auf bahn.de sowie im DB Navigator zu finden. Auch zwischen Kressbronn und Lindau müssen bis Anfang Dezember weiterhin Busse eingesetzt werden.

Sind auch Fernverkehrsverbindungen betroffen?

Wegen Bauarbeiten kommt es zudem zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. So fallen zwei ICE-Verbindungen auf dem Abschnitt zwischen Köln und Lindau aus. Es verkehrt ein Ersatzzug. Auch Verbindungen zwischen Frankfurt und Bregenz sind betroffen. Informationen zu den aktuellen Beeinträchtigungen gibt es hier.