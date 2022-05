von Jenna Santini und Maike Stork

Sipplingen

Naturbadestrand Sipplingen Die Badestelle ist 24 Stunden zugänglich. Flach abfallender Seezugang, Wasser- und Piratenspielplatz, Schwimmsteg, Beachvolleyballfeld, Tischkicker, Boulebahn, viele Wassersportangebote, Umkleidemöglichkeiten, Naturduschen, Toiletten und Kiosk mit angrenzender Gastronomie.

Preise: kostenloser Eintritt.

Parken: Es stehen zwei gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Parkplatz 1 befindet sich in der Breite und hat 149 Parkplätze, drei Behindertenparkplätze, drei Wohnmobilstellplätze (maximal 24 Stunden) und zwei E-Auto Ladestationen.Der zweite Parkplatz befindet sich in der Seestraße und bietet 116 Parkplätze, drei Behindertenparkplätze, zwei Buchten für Roller und einen Busparkplatz.

Überlingen

Westbad Das Strandbad West befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Therme und hat von Mai bis September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Je nach Wetterbedingungen können die Öffnungszeiten variieren. Der Betreiber gibt an, dass das Bad barrierefrei sei. Das Westbad bietet das volle Strandbaderlebnis: Seezugang, Liegewiese, Spielplatz, Beachvolleyball, Tischtennis und Gastronomie mit Terrasse. Zubehör für die sportlichen Aktivitäten kann vor Ort ausgeliehen werden.

Preise: Erwachsene: 3 Euro; Erwachsene mit Gästekarte: 2,50 Euro; Studenten/Berufsschüler: 2 Euro; Kinder (sechs bis 16 Jahre) sowie Schüler der allgemeinbildenden Schulen bis 22 Jahre: 1 Euro. Kinder bis fünf Jahre erhalten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kostenlos Eintritt. Studenten und Schüler müssen einen gültigen Ausweis vorlegen können. Zwischen 18 und 19 Uhr kosten die Tageskarten jeweils die Hälfte. Ab 19 Uhr ist der Eintritt ins Strandbad West frei.

Parken: Am Strandbad gibt es keine eigenen Parkplätze. Genutzt werden kann das Parkhaus Therme. Ostbad Das Strandbad Ost ist neben dem Sportboothafen zu finden. Es ist von Mai bis September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Je nach Wetterbedingungen werden die Öffnungszeiten eventuell angepasst. Laut Betreiber ist dieses Bad ebenfalls barrierefrei. Besucher können bei der Surfschule Bodensee das Surfen erlernen. Auch SUPs und Kanus können ausgeliehen werden. Der Strand ist teils sandig, teils steinig.

Ausstattung: Spielplatz, Kiosk

Preise: Es gelten dieselben Preise wie im Westbad. Ab 18 Uhr kostet der Eintritt 1,50 Euro. Personen mit über 50 Prozent Behinderung bezahlen die Hälfte des regulären Eintrittspreises. Die Begleitperson erhält freien Eintritt. Im Behindertenausweis muss die Kennzeichnung B vorhanden sein.

Parken: Es gibt einen gebührenpflichtigen Parkplatz. Oberhalb der Bahnlinie begrenzt kostenlose Parkplätze. Fahrradabstellmöglichkeiten direkt am Bad. Strandbad Nußdorf Das Strandbad im Überlinger Teilort Nußdorf ist jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter können die Zeiten variieren. Das Bad in Nußdorf hat einen flachabfallenden Sandstrand, der an die Liegewiese anschließt. Die kleinen Badegäste können sandeln und auf den Spielplatz, für die Großen ist ein Sprungturm vorhanden. Geöffnet sich auch Kiosk und Restaurant. Die Öffnungszeiten des Restaurants: Dienstag bis Sonntag, 11.30 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag.

Preise: Der Eintritt kostet pro Person 3 Euro.

Parken: Die Besucher können ihr Fahrzeug auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abstellen. Laut Internetseite der Stadt Überlingen fallen maximal Kosten von 5 Euro an.

Frickingen

Naturbad Leustetten Das Naturbad in Leustetten hat ab 6. Juni bis einschließlich 10. September täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Gastronomie sind unabhängig vom Badebetrieb. Das Naturerlebnisbad Leustetten ist ein künstlich angelegtes, naturnahes Freibad, das ohne den Einsatz von Chemikalien auskommt, schreibt der Betreiber. Biologisch-mechanische Prozesse ersetzten chemische. Es gibt außerdem eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld.

Preise: Erwachsene: 3,20 Euro; Erwachsene mit Kurkarte: 2,70 Euro; Kinder (sechs bis 18 Jahre): 1,50 Euro; Familienkarte: 9 Euro; Feierabendkarte Erwachsene ab 17 Uhr: 1,50 Euro; Gruppenkarte Schulklasse pro Person: 1 Euro. Jahreskarten: Erwachsene: 50 Euro; Kinder (sechs bis 18 Jahre): 25 Euro; Familien: 85 Euro; Menschen mit schwerer Behinderung, Studenten, Schüler, Rentner: 30 Euro. Mitglieder des Vereins Naturbad Leustetten erhalten ermäßigte Preise für Jahreskarten. 10er-Karten: Erwachsene: 27 Euro; Kinder (sechs bis 18 Jahre): 10 Euro.

Parken: Am Freibad sind kostenlose Parkplätze vorhanden. Bei starkem Badebetrieb muss zusätzlich in der Umgebung geparkt werden.

Heiligenberg

Höhenfreibad Das Höhenfreibad in Heiligenberg ist seit dem 15. Mai geöffnet. Laut der Gemeinde kann das Bad bis einschließlich 2. Juni von 12 bis 20 Uhr kostenlos genutzt werden. Erst ab 3. Juni werden die Becken beheizt und Eintritt fällig. Dann ist das Bad täglich auch von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten ebenfalls für den Kiosk. Die Badegäste sehen bei freier Sicht durch das Salemer Tal bis hin zum Bodensee. Die Schwimmbecken werden beheizt: Kinderbecken 23 Grad, Schwimmbecken 21 Grad. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise geschieht dies aber nach Angaben der Gemeinde erst ab dem 3. Juni. Neben Liegewiese, Tischtennisplatten und Slackline lockt auch ein Loungebereich.

Preise: Der Gemeinderat berät am 24. Mai über die Eintrittspreise. Es gibt Einzelkarten, Feierabendkarten, 10er-Karten und Jahreskarten. Kinder zahlen weniger, bis zu einer Körpergröße von 99 Zentimeter nichts. Gegen Gebühr können Schließfächer und Liegen genutzt werden. Der Verkauf der Saisonkarten startet am 3. Juni.

Parken: Ein gebührenfreier Parkplatz befindet sich am Rathaus. Von dort sind es wenige Minuten Fußweg zum Höhenfreibad.

Das Freibad am Schlosssee. | Bild: Mardiros Tavit

Salem

Schlosssee Die Badesaison am Schlosssee Salem geht vom 1. Mai bis zum 30. September. In dieser Zeit hat das Naturbad täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Der Naturerlebnispark am Schlosssee hat nach Angaben der Gemeinde ganzjährig geöffnet. Pirateninsel, Wasser- und Sandspielplatz, Stege, Liegewiese, Tischtennis, Beachfelder, Slackline, Kiosk, Café.

Preise: kostenloser Eintritt.

Parken: Unweit des Freibads gibt es einen großen Parkplatz mit 50 Parkplätzen und zwei Behindertenparkplätzen. Parkplätze für Motorräder sind kostenlos.

Meersburg

Frei- und Strandbad

Preise: Tageskarten: Erwachsene: 5,50 Euro; Kinder (vier bis 15 Jahre): 3 Euro; Abendtarif Erwachsene ab 16.30 Uhr: 3,50 Euro; Kinder: 2,20 Euro. Kinder bis drei Jahre haben kostenlosen Zugang. Schüler, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende sowie Menschen mit Schwerbehinderung ab 50 Prozent erhalten bei Vorlage eines entsprechenden, gültigen Ausweises ermäßigten Eintritt. 10er-Karten: Tagestarif Erwachsene: 49,50 Euro; Abendtarif Erwachsene ab 16.30 Uhr: 31,50 Euro; Tagestarif Kinder (vier bis 15 Jahre): 27 Euro; Abendtarif Kinder: 19,80 Euro. Auch hier gelten Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende sowie Menschen mit Schwerbehinderung ab 50 Prozent. Saisonkarten: Erwachsene: 75 Euro; Kinder (vier bis 15 Jahre): 45 Euro. Es gibt ebenfalls für die Saisonkarten Ermäßigungen. Familien zahlen 135 Euro für die Saisonkarten. Laut Betreiber gilt dabei folgende Regel: Eltern und deren eigene Kinder bis 16 Jahre. Mindestens ein Kind, maximal drei Kinder. Jedes weitere Kind zahlt den ermäßigten Tarif für 35 Euro. Die Saisonkarten sind online erhältlich unter:

Parken: Entlang der Straße vor dem Frei- und Strandbad sind kostenpflichtige Parkplätze vorhanden. Außerdem gibt es den kostenpflichtigen Parkplatz gegenüber der Liegewiese neben der Therme und den Parkplatz am Töbele. Dieser liegt am oberen Ende der Töbelestraße. Von dort sind es etwa zehn Minuten Fußweg zum Bad. Nahe dem Frei- und Strandbad befinden sich aber auch Bushaltestellen. Das Frei- und Strandbad ist am 14. Mai in die Saison gestartet. Die Öffnungszeiten sind je nach Wetterlage täglich von 10 bis 19 Uhr. Die Badegäste haben einerseits Zugang zu den Schwimmbecken, andererseits zum Bodensee. Es sind vorhanden: ein 50-Meter-Sportbecken mit acht Bahnen, ein Becken mit Strömungskanal, Bodensprudel und Rutsche sowie zwei Kinderbecken. Zusätzlich gibt es einen Spielplatz, Tischtennisplatten, ein Beachvolleyballfeld und einen Gastronomiebereich.

Das Strandbad Friedrichshafen mit seiner großzügigen Liegewiese. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Immenstaad

Aquastaad Mai bis September täglich 8.30 bis 19 Uhr, im Juni/Juli/August ist der Außenbereich bis 20 Uhr geöffnet. Der Außenbereich des Strand- und Hallenbads verfügt über ein Kinderplanschbecken mit Wasserpilz und einem Naturstrand als Einstieg in den Bodensee. Im See sind Badeinseln installiert. Der Seezugang ist rollstuhlgerecht gestaltet. Spielplatz, Grillplatz, zwei Beach-Volleyballfelder, Tischtennis-, Badminton- und Basketballanlagen vorhanden. Restaurant, auch unabhängig vom Besuch im Bad.

Preise: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder/Jugendliche 2,20 (6-17 Jahre), 12er-Karte Erwachsene 45 Euro, Kinder/Jugendliche 22 Euro. Saisonkarte 90/40 Euro. Familien-Saisonkarte 190 Euro. Sommer-Familientageskarte 11 Euro. Abendtarife und Ermäßigungen möglich.

Parken: Gebührenpflichtige Parkplätze direkt vor dem Bad.

Friedrichshafen

Strandbad Friedrichshafen

Preise: Erwachsene: 2,40 Euro (ab 17 Uhr 1,40 Euro); ermäßigter Eintritt: 1,20 Euro (ab 17 Uhr 0,70 Euro); Familienkarte: 4,80 Euro. Freier Eintritt für Kinder bis drei Jahre, Geburtstagskinder (auch Erwachsene) und Begleitpersonen von Schwerbehinderten. Saisonkarten: Erwachsene: 60 Euro; ermäßigter Eintritt: 30 Euro; 2. Kind/Jugendlicher einer Familie (vier bis 17 Jahre): 22 Euro; 3. und jedes weitere Kind/Jugendlicher einer Familie (vier bis 17 Jahre): 14 Euro. Für wen der ermäßigte Eintritt in alle Häfler Bäder gilt, erfahren Sie

Parken: Es stehen zwei kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt über die Schmidstraße. Für Motorradfahrer befinden sich Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Seit dem 14. Mai ist das Strandbad Friedrichshafen bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Vier Flöße, befestigter Holzstamm, Kleinkindbecken, Spielplatz, Beachvolleyball-, Kickfußball- und Badmintonfeld, Basketballplatz, Tischtennisplatten, Trampolinanlage, Schach-, Dame- und Mühlefeld.

Preise: Erwachsene: 4,80 Euro (ab 17 Uhr: 2,80 Euro); ermäßigter Eintritt: 2,40 Euro (ab 17 Uhr: 1,40 Euro); Familienkarte: 9,60 Euro; Kurzschwimmer: 2,40 Euro (Zwei-Stunden Karte) nur bei Zutritt von 7 bis 8 Uhr.

Parken: Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die Zeppelinstraße (B31). Nahe des Eingangs stehen Behinderten- und Familienparkplätze zur Verfügung. Motorradabstellplätze befinden sich direkt am Eingang zum Bad. Wellenfreibad Ailingen Das beheizte Spaß- und Erlebnisbad hat seit dem 14. Mai täglich bei gutem Wetter von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Schwimmbecken mit Wellenbetrieb und Sprunganlage, Kleinkindbecken mit Wasserattraktionen, Fußball- und Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten, Schachfeld, Trampolinanlage.

Preise: Erwachsene: 4,80 Euro (ab 17 Uhr 2,80 Euro); ermäßigter Eintritt: 2,40 Euro (ab 17 Uhr 1,40 Euro); Familienkarte: 9,60 Euro.

Parken: Es stehen etwa 230 kostenpflichtige Parkplätze in der Leonie-Fürst-Straße zur Verfügung. Motorradparkplätze sind in derselben Straße zu finden. Saison/Jahreskarten für alle Häfler Bäder Saisonkarten (gültig für alle Häfler Frei- und Seebäder): Erwachsene: 120 Euro; ermäßigter Eintritt: 60 Euro; 2. Kind einer Familie (vier bis 17 Jahre): 44 Euro; 3. und jedes weitere Kind (vier bis 17 Jahre): 28 Euro. Jahreskarten (gültig für alle Häfler Bäder für ein Jahr): Erwachsene: 432 Euro; ermäßigter Eintritt: 216 Euro; 2. Kind einer Familie (vier bis 17 Jahre): 159 Euro; 3. und jedes weitere Kind (vier bis 17 Jahre): 99 Euro. Weitere Informationen zu Veranstaltungen, Gastronomie oder Anfahrt sind auf der Internetseite der Häfler Bäder zu finden.

Hier kommen die Wellen: Kürzlich begann die Badesaison im kinderfreundlichen Wellenfreibad in Ailingen. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Nonnenhorn

Strandbad Nonnenhorn Das Strandbad Nonnenhorn hat die Badesaison am 14. Mai eröffnet. Vorläufig hat das Bad aufgrund der hohen Energiekosten für das beheizte Schwimmbecken täglich erst ab 13 Uhr geöffnet. Freischwimmbecken, Kinderplanschbecken, Zugang zum Bodensee, Liegewiese, Kiosk, Tischtennis, Tischkicker, Bocciabahn, Riesenschachfeld.

Preise: Erwachsene: 4 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende: 2,50 Euro. Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt. Familienkarte (Eltern oder Elternteile mit beliebig vielen Kindern): 10 Euro. Saisonkarten: Erwachsene: 65 Euro plus 5 Euro Kartengebühr. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende: 23 Euro plus 5 Euro Kartengebühr. Familie: 100 Euro plus 15 Euro Kartengebühr. Gäste aus Nonnenhorn mit einer gültigen Gästekarte haben freien Eintritt. Weitere Infos gibt es hier.

Parken: Vor dem Strandbad stehen 17 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Wasserburg

Freibad Aquamarin

Preise: Erwachsene: 5,50 Euro; Kinder bis einschließlich vier Jahre: freier Eintritt. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 18 Jahre): 2 Euro. Schüler/Studenten (bis einschließlich 25 Jahre): 2 Euro. Familienkarte: 10 Euro. 10er-Karte Erwachsene: 45 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahre: freier Eintritt. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 18 Jahre): 18 Euro. Schüler/Studenten (bis einschließlich 25 Jahre): 18 Euro Familienkarte: 70 Euro. Saisonkarte Erwachsene: 75 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahre: freier Eintritt. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 18 Jahre): 35 Euro. Schüler/ Studenten (bis einschließlich 25 Jahre): 35 Euro. Familienkarte: 125 Euro. Sonderpreise für Gruppen, Kunden der Tauch- und Surfschule, Ehrenamtliche, Familien, Behinderte und Begleitpersonen sowie weitere Infos zu Attraktionen sind auf der

Parken: Kostenlose Parkplätze für maximal sechs Stunden gibt es direkt am Bad (Parkscheibenpflicht). Zusätzlich gibt es einen Ausweichparkplatz im Birkenried (ohne Parkscheibenpflicht). Es stehen großzügige Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Saisonstart im Freibad Aquamarin war am 6. Mai. Die Öffnungszeiten im Mai: ruhiges Schwimmen von 10 bis 10.30 Uhr, allgemeines Schwimmen 10.30 bis 19 Uhr. Juni/Juli/ August: Frühschwimmen donnerstags ab 6.30 Uhr, ruhiges Schwimmen von 9 bis 9.30 Uhr, allgemeines Schwimmen von 9.30 bis 20 Uhr. September: Frühschwimmen donnerstags ab 6.30 Uhr, ruhiges Schwimmen von 10 bis 10.30 Uhr, allgemeines Schwimmen von 10.30 bis 19 Uhr. Zwei beheizte Außenbecken, Kinderbecken mit Breitrutsche, Spielwiese, Bachlauf sowie viele weitere Spielangebote für Kinder, Wärmehalle, Zugang zum Naturbadestrand, Liegewiese, großes Wassersport- und Kursangebot, Basketballkorb, Beachvolleyball-, Großschach- und Fußballfeld, Tischtennisplatten, Wasserspielgeräte.

Kressbronn

Naturstrandbad Kressbronn Das Strandbad hat von Mai bis Mitte September an sieben Tagen in der Woche von 9.30–19 Uhr geöffnet. Weitläufige Liegewiese, Kiosk, Wasserspielplatz für Kinder, Tischtennis, Schnuppertauchen, zwei Bade-Flöße auf dem Wasser, freies WLAN für alle Badegäste.

Preise: Erwachsene: 3 Euro. Kinder: 2 Euro. Einmalig freier Eintritt für Inhaber der Bodensee Card Plus.

Parken: Am Strandbad gibt es einen großen Parkplatz.

Das Strandbad Nonnenhorn trumpft mit einem Freischwimmbecken, einem Kinderplanschbecken und einem komfortablen Zugang zum Bodensee. | Bild: Archiv

Eriskirch

Strandbad Eriskirch

Preise: Einzeleintritt Erwachsene: 4 Euro. Gäste mit Gästekarte: freier Eintritt. Schüler/ Studenten mit gültigem Ausweis ab 16 Jahren: 2 Euro. Kinder (sechs bis 16 Jahre): 1 Euro. Familien: 8,50 Euro. 12er-Karten: Erwachsene: 40 Euro. Schüler/ Studenten: 20 Euro. Kinder: 10 Euro. Saisonkarten: Erwachsene (einheimisch): 45 Euro. Erwachsene (auswärtig): 50 Euro. Schüler/ Studenten: 30 Euro. Kinder: 20 Euro. Familien (einheimisch): 100 Euro. Familien (auswärtig): 120 Euro. Infos zu Ermäßigungen für Gruppen und Behinderte finden Sie

Parken: Es stehen zwei kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Der Hauptparkplatz liegt direkt am Strandbadgebäude und ist immer zugänglich. Der zweite Parkplatz ist nur in Spitzenzeiten zugänglich. Eine Parkdauer von maximal 30 Minuten ist kostenlos. Inhaber von Saisonkarten können für einen Pauschaltarif von 30 Euro pro Saison die Parkplätze beliebig oft zu nutzen. Es können zwei Kfz-Kennzeichen je Saisonkarte angemeldet werden. Das Strandbad Eriskirch öffnet seit dem 14. Mai täglich von 9 bis 20 Uhr. Solarbeheiztes Kinderplanschbecken, Wasserspielplatz mit Piratenschiff, Becken mit Großrutsche und Sprungturm, Liegewiesen, Kiesstrand, Beachvolleyballfeld, Strandbadrestaurant (auch für Nicht-Badegäste).

Lindau

Strandbad Eichwald Lindau

Preise: Einzeleintritt: Erwachsene: 4 Euro, Kinder: 2 Euro. Saisonkarte: Erwachsene: 65 Euro, Kinder: 35 Euro, Familien: 120 Euro. Weitere Infos zu Kursen, Attraktionen und Events gibt es

Parken: Es steht ein neuer Parkplatz mit 464 Plätzen an der Bahnlinie zur Verfügung. Auch Wohnmobil-Stellplätze sind vorhanden. Zudem gibt es über 100 weitere Parkplätze entlang der Eichwaldstraße. Barrierefreie Parkplätze und Fahrradabstellplätze befinden sich direkt vor der Therme. Das Strandbad Eichwald, das mit der Therme Lindau verbunden ist, ist die größte bewirtschaftete Freibadanlage in Lindau am Bodensee. Sport-, Kombi- und Nichtschwimmerbecken, Naturstrand mit Badesteg, 78 Meter lange Wasserrutschbahn, Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten, Spielplatz und -wiese, vielseitiges Spielangebot für Kinder, Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

Langenargen