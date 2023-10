Was für ein Oktoberstart! Temperaturen über 20 Grad, dazu viel Sonnenschein. Und auch wenn die Strand- und Seebäder mittlerweile alle geschlossen haben, treibt es viele ans und ins Wasser. Kein Wunder: Der See hat immer noch 19 Grad.

So zeigt die offizielle Vorarlberger Messstelle in der Bregenzer Bucht am Mittwoch, 4. Oktober, in Ufernähe (0,5 Meter Tiefe) 19,1 Grad, in 2,5 Meter Tiefe sind es immer noch 18,5 Grad.

Einen ähnlichen Wert misst auch der SÜDKURIER-Sensor im Konstanzer Yachthafen: 18,5 Grad – und das am 4. Oktober. Die private Wetterstation von Matthias Rau in Kressbronn, auf deren Daten sich die Stadt Friedrichshafen bezieht, misst aktuell sogar noch 18,9 Grad in einem Meter Tiefe. Im vergangenen Jahr lag die Wassertemperatur derselben Messstation Anfang Oktober bereits weit unter 16 Grad. In Bregenz wurden am 4. Oktober 2022 gerade mal noch 15,3 Grad gemessen.

Lust auf eine kleine Abkühlung? In der Manzeller Bucht kann man aktuell noch gut schwimmen. | Bild: Wienrich, Sabine

„Ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen“

Ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bestätigt: „Die aktuellen Temperaturen sind zweifelsohne ungewöhnlich hoch für diese Jahreszeit.“ In der Seemitte lägen die Oberflächentemperaturen in der ersten Oktoberhälfte im langjährigen Mittel etwa bei 15 Grad – allerdings mit ansteigendem Trend. „Die anstehende nächste Messausfahrt zur Seemitte wird eine bessere langjährige Einordnung der aktuellen Temperaturverhältnisse ermöglichen. Leider liegt uns dieser Wert momentan aber noch nicht vor“, so der Sprecher.

Warum die LUBW in der Seemitte misst Die Seemitte dient laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg als Referenz, weil einerseits keine langjährigen ufernahen Messungen vorliegen und andererseits ufernahe Messstellen in der Regel nicht den See insgesamt repräsentieren. Die Seemitte ist hier besser geeignet, da sie „unverfälschter“ (also stabiler bezüglich der Messwerte) ist. Das liegt unter anderem darin begründet, dass sich ufernahe Bereiche schneller erwärmen oder abkühlen und zudem zahlreichen weiteren Störeinflüssen ausgesetzt sein können.

Warmer Herbst, warmes Wasser im Oktober

Die Gründe für das warme Oktoberwasser liegen auf der Hand, beziehungsweise im Himmel: Es gab einen langen, warmen Spätsommer und einen sehr milden Herbstbeginn. Sind Temperaturen über 20 Grad im Oktober außergewöhnlich? Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor verneint: „Maxima über 20 Grad sind im Oktober noch völlig normal. Tatsächlich gibt es am Bodensee im Oktober im langjährigen Mittel noch 0,2 Sommertage mit einem Maximum über 25 Grad.“ Der Rekord liege bei 25,8 Grad am 07. Oktober 2009. „Mit 25,3 Grad am 3.Oktober 2023 wurde der Wert nur knapp verpasst“, sagt Schmidt.

Die Folge: Der See hat zwar keine Badewannen-, aber dennoch noch eine gute Badetemperatur. Laut dem Portal Wassertemperaturen.org ist es derzeit am westlichen Mittelmeer, zum Beispiel in Marseille/Frankreich, kaum wärmer.

Dabei sah es zu Beginn der Saison am Bodensee, also Anfang Mai, überhaupt nicht nach einem großartigen Sommer aus. Bademeister Theo Schlegel, der im Häfler Strandbad während der Saison täglich die Wassertemperatur händisch misst, war schon froh über 18 Grad.

Am Dienstag, 23. Mai, also kurz vor Pfingsten, zeigte sein Thermometer 16 Grad an – also fast drei Grad weniger als aktuell Anfang Oktober. Der Unterschied: In den Pfingstferien hatten die Strandbäder alle geöffnet. Mit dem Fischbacher Freibad schloss in Friedrichshafen Ende September das letzte Seebad, in den anderen Seegemeinden war teilweise schon Mitte September Schluss.