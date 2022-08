Nach der unwetterbedingten Verunreinigung des Wassers an mehreren Badestellen am Bodensee gibt es inzwischen Entwarnung. Wie erwartet habe sich eine rasche Besserung eingestellt, teilt das Land Vorarlberg in einem Pressetext mit.

Erhöhte Keimbelastung an Badestellen

Am 19. August hatten starke Niederschläge in Vorarlberg Flüsse und Bäche stark anschwellen lassen. Dadurch wurden Uferbereiche überschwemmt, Erdmaterial, Nährstoffe und Keime bis in den Bodensee gespült. An mehren Badestellen wurden erhöhte Keimbelastungen festgestellt – besonders stark im Harder Binnenbecken. Dort wurde ein temporäres Badeverbot ausgesprochen.

Vorarlberg Unwetter sorgt für enorme Schäden am Hauptwanderweg zum Pfänder Das könnte Sie auch interessieren

Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchung des Umweltinstituts des Landes zeigen inzwischen keine Grenzwertüberschreitungen mehr an. „Angesichts der wieder einwandfreien Wasserqualität steht an sämtlichen Badestellen einem ungetrübten Badevergnügen nichts mehr im Wege“, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Somit konnte auch das Badeverbot am Harder Binnenbecken am Donnerstag wieder aufgehoben werden. (sk)