Rettungskräfte haben einen 84-jährigen Mann am Freitagnachmittag leblos aus dem Degersee geborgen. Die Lebensgefährtin des aus Friedrichshafen stammenden Mannes hatte die Rettungskräfte gegen 16.45 Uhr alarmiert, weil sie ihn sie ihn am See nicht mehr finden konnte.

Die Rettungskräfte entdeckten ihn schließlich im Uferbereich des Sees, eine Notärztin konnte allerdings nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. Der Kriminaldauerdienst übernahm vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todes. Die Beamten befragten unter anderem mehrere Badegäste, die Ermittlungen dauern noch an.