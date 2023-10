Sind bei den Planungen für die B31-neu falsche Flächenangaben im Umlauf? Zumindest die Arbeitsgemeinschaft „Ausbau B31 neu“ geht davon aus. In einer Pressemitteilung verweisen die Mitglieder darauf, dass für die „umweltfachlich wesentlich bessere AB1-Trasse“ ein höherer Flächenbedarf angegeben ist als für die B1-Trasse.

Das erscheint ihnen nicht plausibel: Erstens, weil die 11,39 Kilometer lange AB1-Trasse um knapp 200 Meter kürzer ist. Zweitens, weil sie die Trasse der heutigen B31 einen Kilometer länger nutzt. Und drittens, weil sie einen Kilometer länger im Tunnel verschwindet und somit den Weingarten-Wald verschont, der für Wildtiere bedeutsam ist.

Die Arbeitsgemeinschaft Zur Arbeitsgemeinschaft „Ausbau B31 neu“ gehören: der Kreisverband Bodenseekreis des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND); der Bezirksverband Donau-Bodensee des Naturschutzbunds (Nabu); die Kreisgruppe Bodenseekreis des Verkehrsclubs Deutschland (VCD); die Ortsgruppe Markdorf des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV); die Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI); der Meersburger Initiativ-Kreis B31-neu (MIK).

Arbeitsgemeinschaft fordert Neubewertung

Da die bisherige Wahl der Trasse nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft auf fehlerhaften Angaben zum Flächenbedarf beruht, fordern die Mitglieder vom Regierungspräsidium Tübingen eine Neubewertung der Trassenlinie und des Querschnitts der geplanten B31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad.

Doch so einfach ist ein reiner Flächenvergleich nicht. Das ergibt eine Nachfrage des SÜDKURIER beim Regierungspräsidium. Denn die Flächen lassen sich über die „Länge der jeweiligen Varianten und deren Querschnitt“ nur grob abschätzen, erklärt Matthias Aßfalg von der Pressestelle der Behörde. Tunnelabschnitte seien dabei in der Regel positiver zu berücksichtigen als offene Abschnitte.

Nicht nur Länge und Querschnitt spielen eine Rolle

Und das ist nicht alles, wie Aßfalg sagt: „Das Schutzgut Fläche ist in die Abwägung mit weiteren umweltfachlichen, -rechtlichen, aber auch anderen Schutzgütern und Belangen einzubeziehen.“ Vor dem Hintergrund der relativ geringen Unterschiede, was die Parameter Länge und Querschnitt anbelangt, nehmen andere Belange in der Beurteilung „ein vergleichsweise deutlich höheres Gewicht ein“.

Im bevorstehenden Planungs- und Verfahrensschritt werde das Fernstraßen-Bundesamt die Linie bestimmen. Aßfalg erklärt: „Im Voraus müssen die wesentlichen umweltfachlichen Planunterlagen, wie die Umweltverträglichkeitsstudie und der Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt werden.“ Darin werde auch die Aufbereitung des Schutzguts Fläche enthalten sein.

Die B31 in Stetten. Häufig kommt es in diesem Bereich auf der Spur Richtung Hagnau zum Stau. | Bild: Mona Lippisch

Was aus Kritikersicht außerdem für eine Neubewertung spricht

Nicht nur das Thema Flächenangaben spreche aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft „Ausbau B31 neu“ für eine Neubewertung der Trassen. So habe „die aktuelle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in Mannheim die Höhe der zumutbaren Kosten zur Vermeidung schwerer artenschutzrechtlicher Konflikte wie im Weingarten-Wald deutlich nach oben verschoben“.

In dem neuen Straßenbau-Regelwerk „E-Klima“ wurden hingegen die Ansprüche des Verkehrs auf nur noch „ausreichende“ Verkehrsqualität reduziert, heißt es von der Initiative. Zudem seien in der Abwägung zur B33-Umfahrung Stettens als Bestandteil der amtlich favorisierten B1-Variante die Nachteile für andere Ortschaften an der B33 Richtung Ravensburg bislang nicht berücksichtigt worden.

Wie steht das Regierungspräsidium zu diesen Aspekten?

Zum Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs ( VGH ) : Bezüglich des VGH-Beschlusses gilt es abzuwarten. „Der VGH hat mit Beschlüssen im August 2022 in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die aufschiebende Wirkung von Klagen unter anderem einer anerkannten Umweltvereinigung gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der B10-Ortsumfahrung Enzweihingen angeordnet“, erklärt Regierungspräsidiumssprecher Aßfalg. Eine abschließende Entscheidung in den Hauptsachenverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss stehe noch aus.

Zur Entlastung von Stetten: Alle bisher untersuchten Trassen erfüllen die Aufgabe der großräumigen Bündelung in etwa derselben Größenordnung. Ebenso erfüllen alle bisher untersuchten Trassen die Aufgabe der Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes in etwa derselben Größenordnung. „Durch die Variante B1 kann jedoch die Ortslage von Stetten zusätzlich in erheblichem Umfang vom Durchgangsverkehr entlastet werden, was sich vor allem in Bezug auf den Lärmpegel erheblich positiv auswirkt."

Alle bisher untersuchten Trassen erfüllen die Aufgabe der großräumigen Bündelung in etwa derselben Größenordnung. Ebenso erfüllen alle bisher untersuchten Trassen die Aufgabe der Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes in etwa derselben Größenordnung. „Durch die Variante B1 kann jedoch die Ortslage von Stetten zusätzlich in erheblichem Umfang vom Durchgangsverkehr entlastet werden, was sich vor allem in Bezug auf den Lärmpegel erheblich positiv auswirkt.“ Zum Regelwerk E-Klima: Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) erstellt das Technische Regelwerk für das Straßen- und Verkehrswesen in Deutschland. „Da es viele Fachveröffentlichungen der verschiedensten Fachbereiche innerhalb der Straßenplanung gibt, müssen diese gewichtet und gegeneinander abgewogen werden“, erklärt Aßfalg. Dies erfolge durch eine abgestufte Verbindlichkeit. So habe etwa die bei der B31 Meersburg-Immenstaad im Bereich der Querschnittswahl heranzuziehende Richtlinie RAA (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen) als R1-Veröffentlichung eine höhere Verbindlichkeit als die E-Klima als R2-Veröffentlichung. Die E-Klima der FGSV stellen dar, welche Inhalte der Veröffentlichungen der FGSV, Regelwerke und Dokumente, im Bereich Verkehr zum Erreichen der Klimaschutzziele helfen. Die genannten Möglichkeiten stehen im Abwägungsprozess anderen Belangen wie etwa der Verkehrsqualität gegenüber.

Grundsätzlich, so betont Matthias Aßfalg vom Regierungspräsidium, werden alle neuen Richtlinien, Vorgaben und relevanten Urteile in den jeweiligen Verfahrensschritten auf dem Weg zur neuen Bundesstraße berücksichtigt. Er bekräftigt: „Dies haben wir bei der Infoveranstaltung am 19. April kommuniziert.“