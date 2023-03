Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) erneuert ab Montag, 27. März auf der B31 zwischen Eriskirch und Kressbronn die Fahrbahndecke. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 7. Juni, heißt es in einem Pressetext. Gleichzeitig werde parallel die Argenbrücke bei Langenargen-Oberdorf instandgesetzt. Die Brückensanierung soll laut Angaben des RP voraussichtlich bis Ende Oktober 2023 andauern.

Verkehr Richtung Lindau bleibt auf B31

Die Fahrbahndeckenerneuerung werde in Bauabschnitte aufgeteilt: Die Abschnitte eins und zwei von der Anschlussstelle Eriskirch bis zur Anschlussstelle Oberdorf seien für den Zeitraum 27. März bis 12. Mai geplant, Abschnitt drei von Oberdorf bis zur Anschlussstelle Kressbronn vom 27. März bis zum 7. Juni. Im Zuge der Arbeiten ist es laut RP erforderlich, die B31 zwischen Eriskirch und Kressbronn halbseitig zu sperren und einen Einbahnverkehr in Richtung Lindau einzurichten. Der Verkehr in Richtung Lindau verbleibe auf der B31, während die Autofahrer aus der Gegenrichtung an der Anschlussstelle Kressbronn aus- und umgeleitet werde.

Die Umleitungsstrecke soll über die B467 – Tettnang – L333 – Lochbrüche – B30 nach Friedrichshafen führen, so das RP weiter. Ab dem 13. Mai ändere sich die Umleitungsstrecke. Diese führe dann über die B467 – K7706 bei Gießenbrücke – Oberdorf – B31. Während der Baumaßnahme sei die Zufahrt auf die B31 in Eriskirch in Richtung Friedrichshafen über die Anschlussstellen Eriskirch oder Schlatt möglich.

Die Kosten der Fahrbahndeckenerneuerung betragen laut Mitteilung rund 3,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.