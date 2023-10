Die meisten Arbeiten waren bereits abgeschlossen. Schon zur Messe Fakuma, die für das Verkehrsnetz in der Region regelmäßig zur Herausforderung wird, war die Strecke für einige Tage geöffnet worden. Um die restlichen Arbeiten zu beenden, wurde die B31 zwischen Kressbronn und Oberdorf im Anschluss noch einmal gesperrt, der Verkehr über die bereits zuvor geltenden Strecken umgeleitet.

Bodenseekreis Halbseitige Sperrung der B31 wird bald aufgehoben: Das müssen Sie jetzt wissen Das könnte Sie auch interessieren

Am Freitag soll der B31-Abschnitt nun endgültig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wie Matthias Aßfalg, Pressesprecher beim Regierungspräsidium Tübingen, auf Anfrage bestätigt, sollen die Arbeiten pünktlich abgeschlossen werden. „Voraussichtlich gegen Mittag – spätestens aber gegen 15 Uhr – soll der Verkehr am 27. Oktober wieder rollen“, sagt der Sprecher.

Warum war die Strecke gesperrt worden?

Seit Ende März war die Fahrbahndecke der B31 zwischen Eriskirch und Kressbronn erneuert worden. Die Strecke wurde dafür halbseitig gesperrt, der Verkehr in Fahrtrichtung Friedrichshafen über Tettnang umgeleitet. Parallel wurde die Argenbrücke bei Langenargen-Oberdorf instand gesetzt, mit Auswirkungen auf die Verkehrsführung zwischen der Anschlussstelle Oberdorf und Kressbronn. Während die Fahrbahnerneuerung im Juni abgeschlossen wurde, dauerten die Arbeiten an der Brücke noch bis Ende Oktober an.