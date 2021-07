Eriskirch vor 4 Stunden

„Autofahrer sollten Einspruch einlegen“: Zwei Anwälte halten die jüngsten Blitzerbescheide vom Mauernriedtunnel für nicht haltbar

Als das Tempolimit wegen einer defekten Sicherheitstechnik im B-31-Tunnel bei Eriskirch zuletzt von 80 auf 50 Stundenkilometer reduziert worden war, wurden dort innerhalb von drei Wochen mehr als 5000 Fahrzeuge geblitzt. Zwei Fachanwälte von einer Friedrichshafener Kanzlei sind der Meinung, die Beschilderung an der Strecke hat nicht von Anfang an den Anforderungen entsprochen. Was sagt das Landratsamt dazu?