Bei schönem Wetter waren am Wochenende viele Menschen in der Bodenseeregion unterwegs. Nachdem die Grenzen wieder geöffnet sind, nutzen auch viele Tagesausflügler die Ziele im Nachbarland – ein Besuch in Vorarlberg.

Sonntagnachmittag am Pfänder in Vorarlberg: Der Parkplatz an der Pfänderbahn ist voll – ein bunter Mix an Kennzeichen aus dem Dreiländereck erkennbar. Seit einigen Tagen sind die Grenzen, die seit März wegen der Corona-Pandemie geschlossen