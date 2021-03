Überlingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen Nur für Abonnenten vor 14 Minuten

Ausflüge am Bodensee wieder möglich: Reutemühle, Affenberg, und Reptilienhaus sind für Besucher geöffnet

Manche Ausflugsziele am Bodensee haben nach der coronabedingten Pause wieder ihre Türen für Besucher geöffnet, etwa der Affenberg in Salem. Andere, wie das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen, bereiten sich noch auf die Saison vor. Sie alle haben etwas gemeinsam: den täglichen Blick auf die 7-Tages-Inzidenz.