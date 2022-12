von sk

Der am vergangenen Dienstag aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weissenau geflohene 37-jährige Marcel Thieser ist gefasst. Er wurde am Samstag von der Österreichischen Polizei im Kleinwalsertal aufgespürt und widerstandslos festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg. Zwischenzeitlich wurde er zurück nach Deutschland überstellt und wieder in das Zentrum für Psychiatrie gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet, teilt die Polizei mit.

Bereits vor rund einem Jahr war der 37-Jährige, der als Strafgefangener im Maßregelvollzug im ZfP eingewiesen war, von einem Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. Die anschließende intensive Fahndung führte per EU-Haftbefehl zwei Monate später zur Festnahme des Mannes in den Niederlanden. Am 15. Dezember war er nach Deutschland überstellt worden. Nun war es ihm erneut gelungen, zu fliehen.