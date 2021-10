Kressbronn/Hagnau vor 5 Stunden

Auffällige Fahrweise, hohe Promillewerte: Zwei betrunkene Lastwagenfahrer auf der B 31 gestoppt

Die Fahrten zweier Lastwagenfahrer hatten am Montag auf der B 31 ein jähes Ende. Die Männer, die in Kressbronn und Hagnau gestoppt wurden, saßen beide betrunken am Steuer.