Nachdem das Wetter mitspielt, wird ab Freitag, 14. April Asphaltkleber auf der Friedrichstraße aufgebracht. „Der Kleber hat es in sich, denn er sorgt dafür, dass der Feinbelag, der am Montag und Dienstag aufgebracht werden soll, richtig haftet“, teilt die Stadtverwaltung in einem Pressetext mit. „Bis dahin gilt: Betreten und Befahren verboten – auch wenn es unbequem ist und die Absperrung Umwege bedeutet.“ Der Asphaltkleber sei so klebrig, dass Schuhe und Reifen haften bleiben können. Die rund um die Baustelle angebrachten Absperrungen sollten also übers Wochenende unbedingt beachtet werden.

Friedrichshafen Verkehrschaos! Baustelle sorgt für Durcheinander im Stadtzentrum Das könnte Sie auch interessieren

Mit den Arbeiten liegt die Baustelle voll im Zeitplan, heißt es im Pressetext der Stadt weiter. Bei den Fräsarbeiten der vergangenen Tage seien drei bis fünf Zentimeter Asphalt abgetragen worden, insgesamt 650 Tonnen.

Friedrichshafen Autofahrer aufgepasst! Das sollten Sie zur Sperrung der Friedrichstraße wissen Das könnte Sie auch interessieren

Am Montag und Dienstag, 17. und 18. April soll nach dem Asphaltkleber der Feinbelag aufgebracht werden. Wenn auch da das Wetter mitspielt, kann die Vollsperrung der Friedrichstraße der Stadtverwaltung zufolge ab Mittwoch, 19. April wieder in eine Teilsperrung geändert werden. Dann dürften also Busse und Berechtigte wieder einfahren, für alle anderen gilt weiter die ausgeschilderte Umleitung.