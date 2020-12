In Bayern wurde der kleine Grenzverkehr bereits Anfang Dezember mit einer Änderung der Einreise-Quarantäne-Verordnung eingeschränkt. Ausnahmen – beispielsweise für Besorgungen des täglichen Bedarfs – für die Einreise nach Österreich wurde gestrichen. Baden-Württemberg hatte die benachbarte Grenzregion und damit auch Vorarlberg bei der Quarantänepflicht bisher ausgenommen, wenn der Aufenthalt maximal 24 Stunden dauert. Jetzt sind auch in Baden-Württemberg die Regelungen verschärft worden.

Corona Skifahren und Shoppen passé: Baden-Württemberg erschwert den Grenzverkehr zur Schweiz – Was geht und was nicht mehr? Das könnte Sie auch interessieren

Sind Durchreisen noch möglich?

Nach der jüngsten österreichischen Covid-19-Verordnung dürfen alle, die Österreich nur als Transitland nutzen, dies auch weiterhin tun: Eine Durchreise durch Österreich ist möglich. Beim Transit durch Österreich ohne Zwischenstopp im Wege des Individualverkehrs „ist das Stehenbleiben zur Befriedigung von Grundbedürfnissen und technischen Notwendigkeiten (z.B. Tanken) möglich“, so die Verordnung. Bei der Rückkehr nach Bayern oder Baden-Württemberg gilt dann allerdings die Quarantänepflicht.

Vorarlberg Corona-Pandemie in der Grenzregion: Das müssen Menschen aus der Bodenseeregion aktuell beachten Das könnte Sie auch interessieren

Ausnahmen, was den Aufenthalt in Österreich angeht, gelten weiterhin beispielsweise für Berufspendler oder Paare. Zumindest was Ausflüge nach Österreich angeht, werden die Regelungen aber wohl auch noch länger gelten: Zwar wollen die österreichischen Nachbarn ihre Skigebiete für Einheimisch ab Heilig Abend öffnen, aber in Vorarlberg müssen nach derzeitigem Stand alle Liftbenutzer eine FFP-2-Maske tragen. Für ausländische Urlauber sollen die Skigebiete voraussichtlich erst ab dem 18. Januar wieder geöffnet sein, dann dürfen wohl auch die Hotels und Restaurants wieder aufsperren.