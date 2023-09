Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. In mehr als 20 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise wurden Asiatische Tigermücken nachgewiesen. In 16 befinden sich nach Angaben des Landesgesundheitsamts bereits etablierte Populationen, teilweise an mehreren Standorten.

Auch am Bodensee ist die Asiatische Tigermücke angekommen. Nachdem 2022 die ersten brütenden Populationen im Landkreis Konstanz entdeckt wurden, hatten kürzlich Anwohner in Radolfzell die kleinen Insekten gemeldet. Ob es sich um eine dauerhaft angesiedelte Population handelt, wird noch geprüft. Im Bodenseekreis gab es inzwischen ebenfalls erste Funde. Nach Angaben des Landratsamts wurde „Mitte August ein eingesandtes Insekt als Tigermücke identifiziert“.

Einzelfund oder Population?

Das Tier war in Tettnang gefunden worden. Das Landesgesundheitsamt habe daraufhin das Gesundheitsamt des Kreises informiert. „Um festzustellen, ob lokal tatsächlich eine Population vorhanden ist, hat die Ortspolizeibehörde nun Fallen aufgestellt“, erklärt Kreissprecher Robert Schwarz auf Anfrage. Sollte es tatsächlich eine Population geben, werde die Stadt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen ergreifen. Auch die Bevölkerung werde dann laut Robert Schwarz um Mithilfe gebeten.

Ein weiterer Fund wurde dem Gesundheitsamt Anfang September gemeldet. Robert Schwarz: „Das Insekt wurde in Kressbronn aufgenommen.“ Eine akute Gefahr für die Bürger sehen die Behörden aktuell nicht. Die Asiatische Tigermücke gehört zu den invasiven Arten in Europa. Die Ausbreitung wird nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts durch den internationalen Güter- und Reiseverkehr begünstigt.

In Europa wurde die Asiatische Tigermücke zum ersten Mal 1979 in Albanien entdeckt. Mittlerweile wurde die Tigermücke in mehr als 20 europäischen Ländern nachgewiesen, so das Umweltbundesamt. In Deutschland wurden Eier der Art erstmals 2007 gemeldet. Die Stechmücke ist mit drei bis 8 Millimetern sehr klein und schwarz-silberfarben gestreift. Die Weibchen zeigen ein aggressives Stechverhalten. Sie sind besonders tagsüber aktiv. Die Tigermücke überträgt verschiedene Erreger – darunter das Dengue- oder Zika-Virus. Hier können Funde gemeldet werden.