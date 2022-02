Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Januar gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg in ihrem Monatsbericht schreibt, waren im Bezirk 13 495 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet und damit 935 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Arbeitslosigkeit um 4509 Menschen zurückgegangen, das entspreche einem Minus von 25 Prozent.

„Zum ersten Mal liegen nun die Januar-Monate zweier Corona-Jahre im Vergleich vor. Obwohl die Zahl der arbeitslosen Menschen von Dezember auf Januar zugenommen hat, sehen wir im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang“, bilanziert Jutta Driesch, die Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Die Steigerung im Januar sei nicht ungewöhnlich, da viele Arbeitsverträge zum Jahreswechsel endeten. Diese Menschen würden nun statistisch erfasst. „Für eine Prognose über den weiteren Jahresverlauf ist es noch zu früh“, informiert Jutta Driesch in dem Bericht weiter. Ob sich der kontinuierliche Abbau der Arbeitslosigkeit aus dem Vorjahr fortsetze, hänge von vielen Faktoren ab. Dennoch sei man bei der Agentur optimistisch gestimmt.

So seien etwa bis jetzt fast 4000 offene Ausbildungsstellen gemeldet worden. Für die Agenturchefin ein positives Signal: „Die Unternehmen in der Region stehen zur dualen Berufsausbildung. Nachwuchskräfte selbst auszubilden hat einen hohen Stellenwert.“

Landesquote aktuell bei 3,6 Prozent

Die Arbeitslosenquote lag im Januar im Agenturbezirk bei 3,0 Prozent, heißt es in dem Pressetext weiter. Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozentpunkten. Die Quote in Baden-Württemberg betrug demnach 3,6 Prozent. Mit 2,5 Prozent liegt der Landkreis Ravensburg unter den besten drei Kreisen in Baden-Württemberg. Spitzenreiter ist der Landkreis Biberach mit 2,2 Prozent. Die Quote im Bodenseekreis beträgt aktuell 2,7 Prozent, im Kreis Konstanz 3,7 Prozent.