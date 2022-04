Am Bodensee macht das Aprilwetter seinem Ruf bislang alle Ehre. Leserbilder beweisen aber zugleich: Schön haben wir es hier bei Sonne, aber eben auch an kalten und stürmischen Tagen.

Immenstaad

Bild: Reinhold Köfer

Direkt am ersten Wochenende des Monats legte sich eine weiße Schicht über die bunten Frühlingsboten, hier in Immenstaad ...

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

... und in Markdorf fotografiert.

Friedrichshafen

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Inzwischen ist Schnee wieder nur noch auf der anderen Seeseite auszumachen. Sturmtief „Nasim“ wütete in Baden-Württemberg, sorgt am Bodensee aber auch für spannende Fotomotive. Wellen, Sonne und schneebedeckte Alpen im Hintergrund ließen richtig Freude aufkommen, schreibt Reinhold Köfer zu diesen Aufnahmen, die am Seeufer in Friedrichshafen-Manzell entstanden sind.

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Reinhold Köfer (Leserreporter)

Bild: Jürgen Traub (Leserreporter)

Um Kite-Surfer in Aktion zu sehen, ist keine Fernreise erforderlich: Bei entsprechendem Windaufkommen reicht auch ein Spaziergang am Bodensee, wie dieses Bild, entstanden am Fischbacher Ufer bei Friedrichshafen, zeigt.

Salem

Bild: Bernadette Nagel (Leserreporterin)

Idyllischer geht es auf diesem Foto zu, das Bernadette Nagel in Tüfingen am Ortseingang gemacht hat. Sie schreibt: „Das Leben auf dem Lande beschert einem immer wieder schöne Momente und Motive.“

Bild: Jürgen Frenzel (Leserreporter)

Er fliegt wieder: Jürgen Frenzel hat den Zeppelin von einer Anhöhe bei Salem-Mimmenhausen aus mit dem Blick auf das mit Neuschnee überzogene Säntis-Massiv auf der Schweizer Seite des Bodensees fotografiert.

Bild: Erich Rissler (Leserreporter)

Da kommen doch sommerliche Gefühle auf: Dieses Foto ist an der Überlinger Promenade entstanden.

Überlingen

Bild: Tanja Brost

Hier schweift der Blick von Hödingen aus über den Bodensee.