126 Infektionsfälle im Bodenseekreis werden nach Angaben des Landratsamtes aktuell, Stand: Montag, als akut eingestuft. Anfang vergangener Woche waren es 89. Vier Betroffene werden derzeit stationär in den Kliniken im Landkreis behandelt.

Von Dienstag bis einschließlich Montag, 17. bis 23. August sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 93 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden (Vorwoche: 70), teilt das Landratsamt außerdem mit. Es sei kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde in der vergangenen Woche vom Landesgesundheitsamt (LGA) am Sonntag mit 39,5 veröffentlicht, höchster Wert der Vorwoche waren 30,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis nach Behördenangaben insgesamt 219.964 Impfdosen verabreicht worden, wobei betriebsärztliche Impfungen hierbei nicht berücksichtigt sind. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 3870 Impfungen und damit rund gut 400 mehr als in der Woche davor erfasst.

Möglichkeiten, sich ohne Termin impfen zu lassen

Das Kreisimpfzentrum organisiert auch in dieser Woche offene Impfangebote in Friedrichshafen und Überlingen und kann täglich vormittags ohne Termin für eine Corona-Schutzimpfung in der Messe Friedrichshafen aufgesucht werden.

Die offenen Angebote sind kostenlos. Impfberechtigt ist dem Landratsamt zufolge grundsätzlich jede und jeder ab dem zwölften Lebensjahr, unabhängig vom Wohnort. Bei den offenen Impfangeboten stehen mindestens die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson zur Auswahl. Für die medizinische Beratung und Betreuung sind Ärzte anwesend.

Offene Impfangebote im Überblick

Täglich zwischen 8 13 Uhr im Kreisimpfzentrum, Messe Friedrichshafen

Freitag, 27. August, 12 bis 20 Uhr, Einkaufszentrum La Piazza Überlingen

Freitag, 27. August, 12 bis 20 Uhr, Bodenseecenter Friedrichshafen

Samstag, 28. August, 12 bis 20 Uhr, Einkaufszentrum La Piazza Überlingen

Samstag, 28. August, 12 bis 20 Uhr, Bodenseecenter Friedrichshafen

Mitzubringen sind Ausweis oder Reisepass sowie – wenn vorhanden – Krankenversichertenkarte und Impfpass. Alle aktuellen Termine und Orte der offenen Impfangebote sowie wichtige Infos zur Corona-Schutzimpfung immer unter www.bodenseekreis.de/corona-impfung