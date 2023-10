Am Ende steht kein Freispruch – aber auch keine Verurteilung beim zentralen Vorwurf der Anklage. Ein 37-jähriger Mann musste sich vor dem Landgericht in Ravensburg wegen schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung sowie versuchter Körperverletzung verantworten. Konkret soll er in der Nacht des 19. November 2022 eine Frau, die in einem Friedrichshafener Bordell gearbeitet hat, vergewaltigt haben sowie ihr angedroht haben, sie zu töten. Als die Frau die Flucht ergriff, soll er ihr mit einem Glas auf den Kopf geschlagen haben.

Schwierige Verhandlung

Die mehrtägige Verhandlung verlief zäh. Sprachliche Barrieren erschwerten die Wahrheitsfindung. Das potenzielle Opfer – heute 32 Jahre alt – konnte sich nur auf Spanisch verständigen, der mutmaßliche Täter nur mit gebrochenem Deutsch sowie auf Somalisch. Hinzu kam: Aussagen der Frau, die sie bereits gegenüber Ermittlern abgegeben hatte, standen teils im Kontrast zu Äußerungen, die sie vor Richterin Claudia Denfeld tätigte. So beschrieb sie in Ravensburg etwa den Tathergang in anderer Reihenfolge aus ursprünglich.

Die Glaubwürdigkeit der 32-Jährigen wurde zudem untergraben, da sie Anfangs in ihrer Aussage leugnete, überhaupt als Prostituierte gearbeitet zu haben. Vielmehr – so ihre Behauptung – hätte sie schlicht mehrere Tage im Zimmer einer Freundin übernachtet. Auch dass das einschlägig bekannte Haus überhaupt ein Bordell ist, wollte sie nicht gewusst haben. Im weiteren Verlauf revidierte sie ihre Aussage und gab zu, im Rotlichtmilieu tätig zu sein.

Freiheitsstrafe auf Bewährung

Nach dem Vernehmen weiterer Zeugen, darunter auch Ermittler der Polizei, kam das Gericht gegen Ende der Woche zum Entschluss, dass der Angeklagte zu entlasten sei. Gerichtssprecher und Vorsitzender Richter Daniel Scholze gab gegenüber dem SÜDKURIER an: „Im Wesentlichen waren die Angaben der Geschädigten nicht belastbar. So, wie sie das geschildert hat, hat es nicht stattgefunden.“

Auch medizinische Ergebnisse konnten den Verdacht nicht erhärten. Die heute 32-Jährige war noch in jener Nacht in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Angeklagte erhielt letztlich eine Freiheitsstrafe mit sechs Monaten auf Bewährung. Grund hierfür war, dass er in jener Novembernacht zwei weitere Frauen bedroht und leicht verletzt hat. Diese waren damals ebenfalls im Gebäude zugegen. Der 37-Jährige, der sich laut Daniel Scholze gut drei Monate in Untersuchungshaft befunden hat, wurde direkt nach dem Urteilsspruch freigelassen.