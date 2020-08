Zu Beginn des 4. Verhandlungstages hat sich die wegen Mordes angeklagte Edith S. das erste Mal zu dem Tatvorwurf geäußert. Ihre Anwältin verlas eine persönliche Erklärung der 84-Jährigen. In ihr bedauert die Frau ihre Tat und erklärte, dass sie das Benzin nicht gezielt auf ihren Ex-Mann gegossen habe, sondern lediglich ins Wohnzimmer, um das Haus anzuzünden: „Das ist doch absurd, man zündet doch keinen Menschen an“, ließ sie sich wörtlich zitieren.

Vorangegangen war nach ihrer Darstellung ein Streit zwischen den einstigen Eheleuten, die viele Jahre in dem Haus im westlichen Bodenseekreis zusammen gewohnt aber nicht als Paar zusammengelebt hatten. Nach ihrer Darstellung habe ihr Ex-Mann sie aus dem Haus drängen wollen, sie aber, sehr krank, habe vor dem Nichts gestanden.

Ex-Mann starb am Brandort

Am 17. Januar dieses Jahres soll die Angeklagte ihren Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet haben. Er starb am Brandort. Am vorangegangenen Verhandlungstag hatten zwei Kinder der Beschuldigten sie schwer belastet und ihren Vater als herzensguten Mensch geschildert.