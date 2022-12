Fünfeinhalb Jahre Haft für Brandstifter von Markdorf

In der Nacht auf den 22. Mai erschüttern drei Brandstiftungen in einer Nacht Markdorf. Bereits am Tag danach geriet ein 26-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen. Vor dem Landgericht Konstanz wurde ihm im November zur Last gelegt, zuerst den Bauwagen des städtischen Waldkindergartens oberhalb von Möggenweiler, dann die dreistöckige Scheune mit Pferdestall im Lilienweg und zuletzt eine weitere Scheune in Möggenweiler in Brand gesetzt zu haben. Bei dem Brand im Lilienweg kamen auch zwei Pferde der Tochter des Besitzers in den Flammen zu Tode.

Die Scheune im Lilienweg brannte vollständig aus. | Bild: Feuerwehr Markdorf (Archiv)

Das Verfahren endete bereits am zweiten Prozesstag mit einem Urteil. Wegen des Geständnisses des Angeklagten gleich zu Beginn des ersten Verhandlungstages konnte das Verfahren verkürzt werden, der ursprünglich angesetzte dritte Verhandlungstermin war nicht mehr nötig. Das Landgericht Konstanz verurteilte den 26-jährigen Angeklagten am Freitagmittag zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren.

Gefängnis für Ndrangheta-Mitglieder

Das vorläufige Ende für die kriminelle Mafia-Organisation kam am 5. Mai 2021. Unter dem Decknamen Operation Platinum durchkämmten rund 800 Einsatzkräfte Dutzende Wohn- und Geschäftsräume von Süditalien bis Norddeutschland, darunter auch in Überlingen und Radolfzell. Sie beschlagnahmten Gegenstände im Wert von sechs Millionen Euro, nahmen 33 mutmaßliche Mafiosi fest, legten ein Netzwerk des Drogenhandels auf. Einer der Mafiosi, der Italiener Sebastiano G., lebte im beschaulichen Stockacher Ortsteil Seelfingen. Er war der Kopf der süddeutschen Zelle der kalabrischen Mafiaorganisation Ndrangheta, deren Mitglieder über weitere Rückzugsorte in Radolfzell und Baden-Baden verfügten.

So illustriert ein Künstler den mutmaßlichen ‚Ndrangheta-Clan G., der unter anderem am Bodensee, in Baden-Baden sowie in Italien tätig war – im Zentrum ist Sebastiano „Bacetto“ G. zu sehen. | Bild: Claudio Capellini/IrpiMedia/OCCRP

Etwa 18 Monate, im Dezember, hat ein Turiner Gericht die Urteile gegen Sebastiano G. und seinen Clan gesprochen: 18 Angeklagte, die sich seit den Razzien im Mai 2021 in Untersuchungshaft befinden, müssen für zusammengenommen 140 Jahre ins Gefängnis. Zuvor hatte die Turiner Anklagebehörde um den Staatsanwalt Valerio Longi sogar 185 Jahre Gefängnis für 22 Angeklagte beantragt.

Rocker sollten für Bauunternehmer Geld eintreiben

Ein Unternehmer aus Überlingen stand im April vor dem Amtsgericht Konstanz, weil er eine Rockerbande angestiftet hatte, Schulden für ihn einzutreiben. Konkret ging es um 1,1 Millionen Euro eines säumigen Kunden. Die Rocker warfen im Oktober 2019 einen Stein durch ein Toilettenfenster des Schuldners, der war eingewickelt in eine Rechnung. Später zündeten sie ein Auto des 71-jährigen Kunden an. Im Januar 2020 wurde an das Opfer ein Brief geschickt, in dem mit einer Gewaltandrohung die Herausgabe von Geld gefordert wurde.

Mit Fußfesseln betrat der 31-jährige Überlinger das Amtsgericht in Konstanz. Er gestand, dass er eine Rockerbande dazu angestiftet hat, Geld für ihn einzutreiben. | Bild: Hilser, Stefan (Archiv)

Gegen die Rocker war bereits im Jahr 2020 ein Urteil mit mehrjährigen Haftstrafen ergangen. Das Konstanzer Amtsgericht Konstanz verurteilte den Überlinger Unternehmer wegen Anstiftung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten.

Obstbauer muss Erntehelfern Lohn nachzahlen

Der Fall hatte im Sommer 2021 bis nach Tiflis für Aufsehen gesorgt. 18 georgische Erntehelfer hatten zunächst miserable Zustände auf einem Obsthof im Bodenseekreis beklagt und den Landwirt schließlich auf Lohnauszahlung verklagt. Vor dem Arbeitsgericht in Ravensburg fiel im Juni das Urteil: Der Landwirt habe den Arbeitern nach Auffassung des Gerichts von Mitte Mai bis Mitte Juni 2021 nicht den Mindestlohn gezahlt, obwohl diese rechtzeitig an der Sammelstelle waren, teilte das Arbeitsgericht mit.

Der beklagte Obstbauer (r) und sein Anwalt im Gerichtssaal des Arbeitsgerichts Ravensburg. Mehrere georgische Erntehelfer haben wegen vorenthaltener Löhne gegen einen Obstbauern geklagt. | Bild: Felix Kästle/dpa (Archiv)

Auch wenn der Obstbauer die Erntehelfer zum Beispiel wegen schlechten Wetters nicht über die gesamte Zeit eingesetzt habe, schulde er ihnen für die Zeit ohne tatsächliche Arbeit Lohn. Schließlich hätten sie ihm wie vereinbart ihre Arbeit angeboten. Ein nach dem Urteil anberaumter Berufungstermin wurde letztlich abgesagt. Die Parteien wollen einen Vergleich schließen, heißt es darin zur Begründung.

„Maskenmann“ verurteilt

Wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen, Sachbeschädigung und Vermummung während einer öffentlichen Versammlung hat das Amtsgericht Tettnang im September einen 40-Jährigen zu sechs Monaten und zwei Wochen Haft auf Bewährung verurteilt.

Angriff mit weißer Maske: Ein Teilnehmer der Demonstration am Gondelhafen versuchte einer Mitarbeiterin des SÜDKURIER die Kamera zu entreißen. | Bild: Lena Reiner (Archiv)

Der Mann hatte im Rahmen eines sogenannten Montagsspaziergangs am 10. Januar in Friedrichshafen zwei Reporter des SÜDKURIER angegriffen, bedroht und eine Kamera schwer beschädigt.

Strafe nach Unfall auf B 31 unter Drogeneinfluss mit zwei Toten

Drei Jahre und acht Monate Gefängnis. So lautete im Juni das Urteil des Amtsgerichts Tettnang – nach stundenlangem Prozess, geführt in Ravensburg. Auf der Anklagebank saß ein 25-Jähriger, der den Tod zweier Männer zu verantworten hatte. Der Fahrer verlor in einer Nacht im Oktober 2020 auf der der B 31 bei Immenstaad die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Lkw. Sein Beifahrer verbrannte im Auto. Der zweite Mitfahrer starb an seinen schweren Verletzungen.

Der Unfallfahrer bei seiner Verhandlung in Ravensburg. Die tragische Nacht, in der zwei Menschen starben, geschah am 31. Oktober 2020. | Bild: Benjamin Schmidt / Feuerwehr (Archiv)

Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte war bei der Fahrt betrunken und stand unter Kokain-Einfluss, zudem hatte er keinen Führerschein. Zu Beginn der Gerichtsverhandlung ließ der Mann von seinem Anwalt zwei Briefe verlesen, jeweils an die Familien der beiden Verstorbenen gerichtet. „Ich weiß, dass Sie Hass empfinden und ich kann es nachvollziehen“, verlas der Verteidiger dabei.