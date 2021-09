Tettnang vor 2 Stunden

Amtlicher Unsinn oder Provokation? Gender-Sternchen sorgt in Tettnang für Kontroverse

Weil er in einem Brief die „Ortschaftsrät*innen“ so angesprochen hat, muss sich Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele „sprachpolitische Umerziehung“ vorwerfen lassen. Ortschaftsrat Konrad Renz hält Gendern für das Geschäft einer „links-versifften Elite“. Beide gehören zu den Freien Wählern. Sein Antrag, das im Rat zum Thema zu machen, läuft ins Leere.