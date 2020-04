Die Zeltklinik vor dem Häfler Krankenhaus steht schon. Die mobile Krankenstation, für Einsätze in Krisensituationen nach Erdbeben oder Stürmen konzipiert, hat Airbus bereits vor zwei Wochen in einem Container angeliefert. „Die Zelte sind medizinisch gesehen vollwertige Behandlungsstationen“, erklärt Robert Schwarz, Sprecher des Bodenseekreises. Sie sind Teil des Notfallplans, den der Krisenstab des Landratsamtes zusammen mit den Krankenhäusern ausgetüftelt hat – falls die Zahl schwerkranker Patienten, die mit dem Covid-19-Virus infiziert sind, sehr groß wird.

Notfallplan des Landkreises steht

Im Moment sind die Kapazitäten auf den Intensivstationen samt Beatmungsplätzen noch lange nicht ausgeschöpft. Das liegt auch daran, dass seit drei Wochen keine Operationen mehr gemacht werden, die zeitlich noch warten können. Doch die Situation kann sich jeden Tag ändern. Darauf haben sich der Medizin Campus Bodensee (MCB) als auch die Kreisbehörde vorbereitet. Die Ansage ist klar: „Wir wollen vermeiden, dass Ärzte überhaupt in die Situation kommen, entscheiden zu müssen, wer stationär behandelt wird und wer nicht“, sagt Robert Schwarz.

Der Plan steht. Erstes Ziel war und ist, für mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern zu sorgen. Darüber hinaus hat die gemeinsame Rettungsleitstelle jederzeit einen Überblick über noch freie Kapazitäten nicht nur in den Kliniken im Bodenseekreis, sondern auch in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen. Komme ein Haus an seine Grenze, würden Patienten also dort eingeliefert, wo noch Luft ist.

Ausweichplätze auch in einer Kurklinik

Sollte die Zahl der Schwerkranken dramatisch steigen, wird das Haupthaus des Häfler Krankenhauses quasi zur Corona-Klinik. Alle nicht infizierten Patienten sollen laut Schwarz dann in der mobilen Krankenstation versorgt werden. Reicht auch das nicht mehr aus, soll es Ausweichplätze in einer Kurklinik im Bodenseekreis geben. Hier könnten auch Patienten versorgt werden, die das Krankenhaus verlassen können, aber noch Pflege brauchen.

Bei Bedarf Behelfsklinik in der Messe

Zum Notfallplan gehört auch eine Art Notklinik in der Messe Friedrichshafen. 100 Betten in Vierer-Abteilen sind hier bereits neben der sogenannten Fieber-Ambulanz eingerichtet, in der Infizierte getestet werden. Weitere 100 Plätze könnten nach Angaben des Landratsamtes bei Bedarf geschaffen werden. Medizinische Geräte oder gar Personal gibt es für dieses Behelfskrankenhaus noch nicht. „Hier haben die Blaulicht-Organisationen den Auftrag erhalten, den Betrieb einer solchen Hallenklinik zu konzipieren“, erklärt Robert Schwarz.

Expertenrat für die wohl schwerste Entscheidung

Doch was, wenn die Zahl der schwer am Coronavirus erkrankten Menschen so in die Höhe schießt, dass die Intensivplätze ausgehen? Vor einer Woche haben Experten aus sieben medizinischen Fachgesellschaften gemeinsam eine Handlungsanweisung publiziert. Denn nach aktuellem Stand sei es wahrscheinlich, dass auch hierzulande bald nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stünden.

Die Empfehlungen sollen Ärzten bei dieser vermutlich schwersten Entscheidung ihrer Tätigkeit helfen. Werden Beatmungsmaschinen, Intensivbetten und Personal tatsächlich knapp, müssen sie unter Zeitdruck entscheiden, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden und wer nur noch Hilfe beim Sterben erhält. Leitsatz müsse dann die Frage sein, welcher Patient die größtmögliche Chance habe zu überleben, nicht das Alter. Deshalb sollen Ärzte im Überlastungsfall die Auswahl unter allen intensivpflichtigen Patienten treffen – ganz gleich, ob Covid-19-Erkrankter, Schlaganfallpatient oder Unfallopfer.

Ethische Fragen beleuchtet

Auch am Häfler Klinikum hat man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Roman Huber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Neurologie, verweist darauf, dass regionale Gremien der Kliniken in den drei Landkreisen gemeinsam zahlreiche ethische Fragestellungen beleuchtet haben. „Das hier erarbeitete Vorgehen ist letztlich deckungsgleich mit den Leitlinien der Bundesebene“, so Roman Huber.Im Vordergrund unserer gemeinsamen Bemühungen stand und steht jedoch die Vermeidung von Kapazitätsengpässen, die derartige medizinische Entscheidungen erzwingen.

Kapazitätsengpässe vermeiden

Im Vordergrund der gemeinsamen Bemühungen stand und stehe jedoch die Vermeidung von Kapazitätsengpässen, die derartige medizinische Entscheidungen erzwingen würden. Dies sei bis zum aktuellen Zeitpunkt und – soweit vorhersehbar – auch für die nächste Zukunft gelungen. Das sei jedoch kein Grund zum Ausruhen. Man berücksichtige alle erdenklichen Szenarien und will auch für künftige Entwicklungen im Vorfeld gewappnet sein.