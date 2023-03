Protest ganz ohne Klebstoff: Vertreter des Jugendforums Weingarten (JuFo) haben eigenen Angaben zufolge am Wochenende für ein zeitweiliges Tempolimit auf der B30 bei Ravensburg gesorgt. Wie es in einer Mitteilung heißt, hängten sie am Samstag auf einer Hängebrücke nahe des Wernerhof-Tunnels ein Banner auf. Darauf zu lesen: „Tempolimit Jetzt“! Seht ihr, geht doch!“

Plötzlich Tempolimit

Tatsächlich erwirkten die Umweltschützer mit ihrer Aktion, dass Autofahrer auf Höhe der Brücke lediglich mit Tempo 60 unterwegs sein durften: Sie meldeten den Protest an. Infolgedessen begrenzten die Behörden nach Auskunft der Polizei Ravensburg die Höchstgeschwindigkeit – so lange das Banner hing.

Das war nach Auskunft der Aktivisten von 12 bis 18 Uhr. So sollte die Sicherheit auf der Straße gewährleistet werden. Größtenteils gilt auf der B30 ein Tempolimit von 120. Die Klimaschützer betonen, dass sie ihre Aktion bewusst angemeldet haben, um legal und friedlich für ihre Forderungen zu kämpfen.

Die Umweltschützer warben mit einem Banner für ihr Anliegen. | Bild: Heiner Schickle

Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Im Dezember machten Kritiker der Verkehrspolitik in Ravensburg sowie auf der B30 auf sich aufmerksam, indem sie illegal Straßenschilder überklebten: Schilder für Tempo 50 sowie 60 wurden auf 30 reduziert, auf der Bundesstraße wurden aus 120 Stundenkilometern 100. Verkehrsprobleme entstanden damals laut Polizei nicht. Dennoch ermitteln die Beamten momentan wegen Amtsanmaßung und Verdacht auf gemeinschädliche Sachbeschädigung.

Damals wie heute ist der Umweltschutz Anlass für die Aktionen. Die Protestierenden schreiben: „Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und erfordert schnelles Handeln.“ Der Verkehrssektor sei dabei ein bedeutender Treiber des Klimawandels, insbesondere durch den hohen Anteil an CO 2 -Emissionen.

B31-neu wird kommen

Dennoch schreitet der Straßenbau in der Region voran. Während in Ravensburg die Umweltschützer auf Probleme des Verkehrssektors aufmerksam machen, wird andernorts darüber debattiert, wie breit die B31-neu zwischen Immenstaad und Meersburg maximal werden soll. Kommunalpolitiker der Region fordern eine lediglich 21 Meter breite Straße. Pläne des Regierungspräsidiums sowie des Bundverkehrsministeriums rechnen mit 28 Metern. Noch aber steht eine endgültige Entscheidung aus.