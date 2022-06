Durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Hausschweinebestand im Landkreis Emmendingen hat sich die Gefährdungslage im Bodenseekreis nach Einschätzung des Veterinäramtes zwar nicht verändert. Anlässlich der anstehenden Urlaubs- und Reisezeit weist das Landratsamt aber auf das hohe Risiko der Verschleppung durch den Menschen hin.

In mehreren osteuropäischen Ländern grassiere die Afrikanische Schweinepest seit Längerem. Immer wieder sei es in den zurückliegenden Jahren zu sogenannten Sprunginfektionen gekommen. Dabei werde der Krankheitserreger durch menschliches Handeln weiterverbreitet. „Nun ist auch Baden-Württemberg auf diesem Ausbreitungsweg vom Tierseuchengeschehen betroffen“, teilt das Landratsamt mit. Die Gefahr eines Eintrags des Krankheitserregers in die Bodenseeregion, auch über Hunderte Kilometer hinweg, sei real.

Die Tierseuche sei für den Menschen ungefährlich. Für die betroffenen Haus- oder Wildschweine ende die Infektion aber tödlich und führe zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden für die schweinehaltenden Betriebe.

Auf diese Verhaltensregeln weist das Landratsamt hin

Die Infektionsgefahr über Speiseabfälle ist den Behördenangaben zufolge sehr hoch. Menschen sollten daher besonders darauf achten, bei der Rückreise aus betroffenen Regionen Speiseabfälle, insbesondere Fleisch- oder Wurstwaren, so entsorgen, dass Haus- und Wildschweine keinen Kontakt dazu haben können.

Wer in betroffenen Regionen Kontakt mit Schweinen oder Wildschweinen hatten – etwa beim Urlaub auf dem Bauernhof, beim Besuch von Tiergehegen oder als jagdberechtigte Person – soll darauf achten, nur mit gut gereinigter Kleidung sowie Schuhwerk in den Wald oder in Schweinehaltungen gehen.

Jedes verendet aufgefundene Wildschwein sollte dem Veterinäramt gemeldet werden, sodass eine Probenentnahme zur Untersuchung auf die Afrikanische Schweinepest erfolgen kann. Erfahrungen in Belgien und Tschechien haben dem Landratsamt zufolge gezeigt, dass eine erfolgreiche Bekämpfung nur möglich ist, wenn die Seuche möglichst frühzeitig entdeckt wird.

Für Fragen steht das Veterinäramt im Landratsamt Bodenseekreis zur Verfügung, E-Mail vet@bodenseekreis.de, Telefon 0 75 41/2 04 51 77.