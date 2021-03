Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Ärzte des Kreisimpfzentrums sind besorgt, weil jeder siebte Impfberechtigte im Bodenseekreis seinen Termin mit Astrazeneca verfallen lässt

Die Debatte um den Corona-Wirkstoff Astrazeneca nach dem zeitweiligen Impfstopp bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Friedrichshafen: Zuletzt ist die Quote jener Personen, die ihren Impftermin nicht wahrgenommen haben, auf rund 15 Prozent angestiegen. Von den Ärzten im KIZ wird das mit Sorge gesehen: Sie warnen vor einem Ausbremsen der Impfkampagne. In der Bekämpfung der Pandemie gebe es keine Alternative zum flächendeckenden Impfen, appellieren sie.