Mit Werbekampagnen ist das ja immer so eine Sache. Besonders wenn sie aus der öffentlichen Hand kommen. Wir erinnern uns an die baden-württembergische Imagekampagne „The Länd“, die für mehr Touristinnen und Touristen sorgen sollte, aber eher ordentlich Gelächter einbrachte. Oder jüngst an Teresa Schoppers Quereinsteiger-Kampagne (“Gelandet und gar kein Bock auf Arbeit? Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer!“), die für ziemlichen Ärger sorgte.

Jetzt kommt also auch das Ravensburger Polizeipräsidium mit einer neuen Präventationskampagne um die Ecke. „Nicht mit Oma und Opa!“ heißt sie. Das Ziel: Die ältere Generation soll besser über die fiesen Enkeltricks, Schockanrufe und falsche Polizeibeamte aufgeklärt werden.

Und weil die Polizei selbst das bisher offenbar nicht so gut hinkriegt, müssen jetzt halt Kinder ran. Genauer gesagt: Schülerinnen und Schüler, die in der vierten Klasse bei der örtlichen Polizei ihre Fahrradprüfung machen. Zur Urkunde gibt es jetzt also auch noch eine Postkarte, die an Oma und Opa weitergegeben werden soll. Mit Sprüchen wie „Du bist klüger als die Betrüger“, „Betrüger durchschaut“ oder „Da leg ich einfach auf!“. „Locker und poppig“, wie die Polizei schreibt. Auf der Rückseite gibt es dann Infos zu den Tricks. 15.000 solcher Karten seien bereits gedruckt, berichtet Polizeikommissar Hans Hunger. Im Laufe des Schuljahrs sollen sie jetzt verteilt werden.

6700 Schulkinder sollen Botschafter werden

Aus Sicht der Polizei eine verständliche, schlüssige Aktion. „Wir haben im Präsidiumsbereich etwa 6700 Kinder der vierten Schulklasse. Wenn nun jedes dieser Kinder seiner Oma oder seinem Opa eine unserer Postkarten, in denen wir vor den Betrugsdelikten warnen, übergibt, könnten wir in einem Schuljahr nochmals eine große Anzahl älterer Menschen erreichen, die unsere Warnungen lesen,“ erklärt Polizeihauptkommissar Holger Beutel, Leiter des Referats Prävention.

Andererseits aber ein Beispiel dafür, dass die Botschaft von Kindern immer dann wertvoll ist, wenn sie Erwachsenen etwas nutzt. Denn sind wir ehrlich: Ansonsten interessiert die Meinung von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise in Sachen Klima- und Umweltschutz, doch relativ wenig. Da heißt es dann: Ach, die sind doch viel zu jung, was wissen die schon?! Dabei sind Kinder oft viel schlauer als Erwachsene. Man muss nur gut zuhören!