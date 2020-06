Bundesweit ist Trend, dass immer mehr Frauen berufstätig sind. Das bestätigt die Beschäftigungsquote der Frauen, die sich in den vergangenen Jahren gesteigert hat. Dem bundesweiten Trend folgt auch der Bodenseekreis.

Beschäftigungsquote der Frauen liegt bei 61,3 Prozent

61,3 Prozent der Frauen im Landkreis waren laut Regionalatlas im vergangen Jahr in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Das gibt der Zeitungsdienst Südwest in einer Mitteilung bekannt. Im Jahr zuvor waren noch 60,3 Prozent der Frauen in einem solchen Beschäftigungsverhältnis.

Die Zahlen des Regionalatlas beschränken sich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Nicht in der Quote inbegriffen sind Selbständige, Beamte und Minijobber. Auf dieser Basis belegte der Bodenseekreis im vergangenen Jahr deutschlandweit in puncto Frauenquote Platz 112 von 400 ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Bundesweit lag die Frauenquote 2019 bei 57,9 Prozent. Spitzenreiter war Suhl in Thüringen mit 70,1 Prozent.

Männer-Beschäftigungsquote landet 2019 auf Platz 31

71,9 Prozent der Männer im Bodenseekreis waren 2019 sozialversicherungspflichtig beschäftigt (bundesweit: 65,1 Prozent). Die Beschäftigungsquote der Männer landet damit auf Platz 31 von 400. Die höchste Beschäftigtenquote bei den Männern gibt es im Kreis Dingolfing-Landau in Bayern mit 76,2 Prozent.

Abstand zwischen Männern und Frauen verringert sich

Im Rückblick hat sich die Beschäftigungsquote der Frauen im Bodenseekreis seit dem Jahr 2000 von 43 Prozent auf 61,3 Prozent gesteigert. Die Männerquote kletterte im selben Zeitraum von 56,6 Prozent auf 71,9 Prozent.

Damit verringerte sich die Differenz der Frauen- und der Männerquote um 3 Prozentpunkte. Bundesweit schrumpfte der Abstand um 2,7 Prozent.