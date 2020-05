Trotz Corona-Krise geht die Arbeit und somit auch die Ausbildung junger Menschen weiter – allerdings nicht ohne Hindernisse. So sorgt die Pandemie etwa dafür, dass Prüfungstermine für Azubis im letzten Lehrjahr verschoben werden, betriebsinterne Lehre nicht stattfinden kann und manch ein Auszubildender, etwa im Friseurberuf, einige Wochen gar nicht zur Arbeit gehen konnte.

Ein Blick ins Handwerk zeigt, dass es dort ein Problem gibt, dass alle Ausbildungsberufe betrifft: Die Berufsschulen waren, wie alle Schulen im Land, mehr als vier Wochen geschlossen.

„Azubis mussten Unterrichtsstoff selbst erarbeiten“

Sie öffnen erst wieder am Montag. Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, erklärt, dass die Klassen nach und nach geöffnet werden. Als erstes beginne der Unterricht für die Abschlussklassen. „Das Problem ist, dass sich die Azubis den Unterrichtsstoff in den vergangenen Wochen selbst beibringen und erarbeiten mussten“, betont Beetz.

Schwierige Situation für Lehrlinge im letzten Lehrjahr

Hinzu komme die überbetriebliche Ausbildung, die in den vergangenen Wochen immer wieder verschoben worden sei. „Auch da muss es langsam wieder weiter gehen.“ Beetz weiß, dass es gerade für Azubis im letzten Lehrjahr momentan nicht einfach sei.

Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis: „Die schriftlichen Prüfungen wurden um einige Wochen nach hinten verschoben.“ | Bild: Wilfried Geiselhart

„Die schriftlichen Prüfungen wurden um einige Wochen nach hinten verschoben und die praktischen Prüfungen laufen ganz anders ab in dieser komischen und neuen Situation“, sagt er.

Meisterkurse sind auch betroffen

Auch die Meisterkurse in Friedrichshafen seien von der Corona-Krise betroffen. Sie mussten unterbrochen werden und können erst im Laufe der kommenden Woche wieder beginnen. „Zwei von vier Prüfungsteilen der Meisterprüfung bereiten wir in Friedrichshafen vor, weil sie für alle Handwerker gleich ist. Wegen der Pandemie verzögert sich nun alles“, erklärt Beetz.

Lage in handwerklichen Betrieben ist unterschiedlich

Doch wie läuft es in den Handwerksbetrieben selbst? Beetz spricht von verschiedenen Szenarien. Friseure seien seinen Erfahrungen am meisten betroffen. „Nach der Öffnung der Läden geht es ja nicht einfach so weiter wie davor. Es sind ganz andere Bedingungen, unter denen die Friseure arbeiten.“

„Es ist eine schwierige Situation“

So seien in manch einem Salon etwa nur noch sechs statt zwölf Stühle nutzbar, weil sonst die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Dies spiegele sich unmittelbar im Umsatz wider. „Außerdem müssen die Läden darauf achten, sowohl für die Mitarbeiter als auch die Kunden, die Ansteckungsgefahr so klein wie möglich zu halten. Es ist eine schwierige Situation“, sagt Beetz.

Soforthilfe von Land und Bund



6621 Handwerker und 19500 Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee haben bisher diese Hilfe beantragt. 83 Prozent der Soforthilfeanträge kommen von kleinen Betrieben mit bis zu fünf Mitarbeitern. 9 Prozent von Betrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern und 8 Prozent von Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern.



5855 Anträge hat die Handwerkskammer Ulm bereits geprüft. Rund 4200 davon sind bereits der L-Bank zur Zahlung empfohlen worden. Damit wurde eine Fördersumme von 42,3 Millionen Euro für die Handwerksbetriebe der Region zur Auszahlung vorbereitet. „Die Politik hat die Gratwanderung zwischen dem Gesundheitsschutz und der Vermeidung eines gesamtwirtschaftlichen Desasters verantwortungsvoll gemeistert“, wird Tobias Mehlich, Geschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, in der Mitteilung zitiert.



Ausbildungsbonus für Betriebe: Die Handwerkskammer Ulm fordert einen Bonus für Betriebe, die kein Kurzarbeitergeld für Azubis erhalten. Das Land solle die Ausbildungsbetriebe mit einem Zuschuss unterstützen, indem es für Lehrlinge in Betrieben mit Kurzarbeit in den ersten sechs Wochen die Vergütung seitens des Landes übernimmt. Mehlich: „Wir dürfen in dieser Krise nicht die Auszubildenden und ihre Betriebe vergessen. Sonst nimmt das duale System Schaden."

Bei viele Schreinereien und Zimmereien wiederum sei der Arbeitsalltag trotz Corona-Krise weitgehend normal. „Klar gibt es ein paar, die über Auftragsverluste klagen, aber bei den meisten sieht es gut aus. Die haben genügend Arbeit“, weiß Beetz. Dennoch sei die Auftragslage für die kommenden Wochen und Monate ungewiss.

Ebenso, wie die Auswirkungen der Krise auf das kommende Ausbildungsjahr. Beetz vermute aber, dass die Pandemie dieses nicht allzu sehr prägt. „Ich würde prognostizieren, dass wir uns dieses Jahr ähnlich bewegen wie auch in den vergangenen zwei Jahren.“

Neue Ausbildungsstellen werden trotz Corona gemeldet

Aus Sicht von Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, ist es derzeit noch unklar, wie sich die aktuelle Situation auf die Lehrstellen im kommenden Ausbildungsjahr auswirkt. „Trotz Corona werden der Arbeitsagentur täglich neue Ausbildungsstellen gemeldet. Die Zukunft bleibt aber ungewiss“, sagt Nägele.

Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Ravensburg: „Trotz Corona werden der Arbeitsagentur täglich neue Ausbildungsstellen gemeldet.“ | Bild: Holger Hagenlocher

Aktiv nach Ausbildungen erkundigen

Jungen Menschen, die eine Ausbildung anstreben, empfiehlt Nägele, sich zeitnah mit Unternehmen in Verbindung zu setzen und sich aktiv nach Ausbildungsmöglichkeiten und Praktika zu erkundigen. Einige Unternehmen in Friedrichshafen etwa bieten eine Online-Berufsberatung an, in der sie sich und die Möglichkeiten der Ausbildung vorstellen, heißt es in einer Mitteilung der Berufliche Bildung und Qualifizierung gGmbH.

Praktikum kurzfristig abgesagt

Dass wegen der Corona-Krise Praktika abgesagt wurden, hat Adrian Wolf aus Meersburg selbst erlebt. Der 26-Jährige beendet im Sommer sein Bachelorstudium und wollte in seinen Semesterferien im März ein Praktikum in einem Unternehmen in Friedrichshafen absolvieren.

„Kurzfristig hieß es dann: bis auf weiteres verschoben“, sagt Wolf. Wann und ob das Praktikum für ihn stattfindet, sei ungewiss. „Jetzt heißt es abwarten und zusätzlich Bewerbungen an andere Unternehmen schicken.“