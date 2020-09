16 Schreiner im Bodenseekreis haben dieses Jahr ihre Gesellenprüfung erfolgreich absolviert. Zwar lief bei den jungen Handwerken in ihrem letzten Lehrjahr coronabedingt einiges anders als geplant, bei der Arbeit an den Gesellenstücken gab es jedoch keine Einschränkungen.

Das erzählt die frischgebackene Schreinergesellin Pia Dreher bei der Gesellenstück-Ausstellung in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in Friedrichshafen. „Wir konnten im Betrieb ganz normal an unseren Stücken arbeiten und hatten wegen Corona keine Probleme.“

„Jeder war auf sich alleine gestellt und musste selbstständig lernen“

Schwierigkeiten gab es allerdings etwa bei der Vorbereitung auf die theoretischen Abschlussprüfungen. „Normalerweise hätten wir die Aufgaben und Themen in der Schule besprochen. Wegen Corona ist der Unterricht ausgefallen – so war jeder auf sich alleine gestellt und musste selbstständig lernen“, erzählt Dreher.

Bodenseekreis Corona zeigt Wirkung im Handwerk – wenn auch ganz unterschiedlich, je nach Branche Das könnte Sie auch interessieren

Besonders schade für die junge Frau: Nicht nur die Unterrichtseinheiten in der Schule seien in den vergangenen Monaten ausgefallen, sondern somit auch der Kontakt zu den Mitschülern. „Es war unser letztes gemeinsames Jahr und deswegen schade, dass wir uns nur selten gesehen haben“, sagt Dreher.

Arbeit kostet Blut, Schweiß und Tränen

Die Schreinerin hat im Rahmen der Abschlussprüfung eine große hölzerne Vitrine gebaut, die auf einer stählernen Unterkonstruktion steht. „Ich freue mich, dass die Vitrine am Ende so dasteht, wie sie dastehen soll“, sagt die Meersburgerin und schmunzelt. Denn die Arbeit an ihrem Gesellenstück habe sie zwischendurch „Blut, Schweiß und ein paar Tränen gekostet“, gesteht Dreher.

Pia Dreher aus Meersburg hat als Gesellenstück eine Vitrine angefertigt – und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. „Sie steht jetzt genauso da, wie sie dastehen soll.“ | Bild: Mona Lippisch

Doch die Anstrengung hat sich gelohnt: Für ihr Gesellenstück hat Pia Dreher eine Belobigung bekommen. Vorerst findet die Vitrine nun Platz in ihrem alten Zimmer in ihrem Elternhaus. Denn im Herbst fängt Dreher ein Architekturstudium an – und in ihre Studentenwohnung kann sie das große Möbelstück nicht mitnehmen.

Die Vitrine hat Pia Dreher einiges an „Blut, Schweiß und Tränen“ gekostet. | Bild: Mona Lippisch

Felix Weber arbeitet mit Epoxidharz

Auch wenn Felix Weber seine berufliche Zukunft nicht im Schreinerhandwerk sieht, ist er stolz auf seinen Abschluss und sein Gesellenstück. „Ich habe einen Couchtisch gebaut, den ich später in mein Wohnzimmer stellen möchte“, erzählt der 19-Jährige. „Bei der Oberflächenverarbeitung habe ich zum ersten Mal mit Epoxidharz gearbeitet. Das war gar nicht so einfach, hat aber Spaß gemacht.“

Felix Weber hat als Gesellenstück einen Couchtisch gebaut – und ist mit dem Resultat zufrieden. Für seine präzise Arbeit hat er eine Belobigung bekommen. | Bild: Mona Lippisch

Weber erzählt, dass er die theoretischen Prüfungen ohne Unterstützung durch seine Klassenkameraden nicht so einfach bestanden hätte. „Wir haben Lerngruppen gebildet und uns gegenseitig geholfen, weil der Unterricht ja zu großen Teilen ausgefallen ist. So haben wir es dann geschafft.“ Mit seinem Gesellenbrief in der Hand zieht der junge Mann nun nach München. Dort macht er eine Weiterbildung im gestalterischen Bereich.

Ein Schnapsregal aus brasilianischem Holz

Einen Platz im Wohnzimmer findet das Gesellenstück von Elian Dorss. Der junge Schreiner hat ein Schnapsregal gebaut – mit brasilianischem Holz aus dem Jahr 1992. „Heute steht das Holz unter Artenschutz und darf nicht mehr gefällt werden. Mein Opa hatte es noch zuhause, er war früher auch Schreiner, genau wie ich“, erzählt Dorss.

Für sein Gesellenstück, ein Schnapsregal, hat Elian Dorss Holz seines Großvaters aus den 90er Jahren verarbeitet. | Bild: Mona Lippisch

Für sein Gesellenstück hat der junge Mann eine Belobigung vom Prüfungsausschuss bekommen. „Im Nachhinein sieht man immer noch etwas, was man bei der Verarbeitung hätte anders machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden“, sagt er.

Das brasilianische Holz, das Elian Dorss für sein Gesellenstück verarbeitet hat, steht heute unter Artenschutz. | Bild: Mona Lippisch

Die Arbeit mit den Scharnieren und dem Schloss sei Dorss am schwierigsten gefallen – auch, weil eben dieses Thema wegen der Corona-Pandemie nicht mehr im Unterricht behandelt wurde. „Ein paar Inhalte sind verloren gegangen. Eigentlich hätten wir uns noch mit Schlössern befasst“, erklärt Dorss.

Lehrer Florian Möhrle ist stolz auf seine Schüler

Doch die Arbeit mit Schlössern würden die jungen Menschen auch in den Handwerksbetrieben lernen, bei denen sie arbeiten, sagt Florian Möhrle. Er ist Lehrer an der Berufsschule in Überlingen und „sehr stolz“ auf seine Schüler. „Jeder hat seine eigene Idee umgesetzt – von der Planung bis zur Fertigung – und kann sich jetzt stolzer Besitzer eines Gesellenstückes nennen“, sagt Möhrle und lächelt.

Florian Möhrle, Lehrer an der Berufsschule: „Wegen Corona lief alles anders als geplant. Manche Inhalte im Lehrplan mussten wir kürzen.“ | Bild: Mona Lippisch

Die Schreiner hätten es in ihrem letzten Lehrjahr nicht einfach gehabt. „Wegen Corona lief alles anders als geplant. Manche Inhalte im Lehrplan mussten wir kürzen. Und dann mussten sich die Schüler eben selbstständig hinsetzen und lernen. Unterstützung die es sonst im Unterricht in der Schule gibt, gab es nicht.“