In Zeiten von Corona fand die Stadtratssitzung samt Verabschiedung des Lindauer Oberbürgermeisters im größten Saal der Lindauer Inselhalle statt. Trotzdem durften nicht alle Zuhörer dabei sein, denn neben 28 Stadträten waren einige Referenten da und für die Lindauer blieben aufgrund der neuen Sitzordnung nur 31 Plätze übrig. Daher mussten einige Zuhörer wieder gehen. So wird es in den nächsten Monaten wohl bei vielen Stadt- und Gemeinderatssitzungen aussehen. Da werden etliche Gemeinden wohl über Videoübertragungen nachdenken müssen.

In Zeiten von Corona reichte für die letzte Sitzung mit Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker (kleines Bild) auch der größte Saal in der Inselhalle nicht aus. | Bild: Susanne Hogl

Der „alte Stadtrat“ traf zwar keine Entscheidungen mehr, aber es war Noch-Oberbürgermeister Gerhard Ecker (SPD) wichtig, dass sein Kämmerer Felix Eisenbach erklärte, dass Lindau zwar massive Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Krise habe, man aber trotzdem einen Nachtragshaushalt derzeit nicht für nötig halte. Der gebürtige Augsburger Gerhard Ecker, der nach seiner Amtszeit wieder in seine Heimat zurückkehren wird, zeigte sich in seiner Rede selbstbewusst: „Ich habe das Gefühl, dass ich bei 90 bis 95 Prozent der Lindauer gut angekommen bin.“ Zuvor war er parteiübergreifend für seinen Einsatz in der Inselstadt gelobt worden.

Lindau Oberbürgermeister wirbt bei Bürgern handschriftlich für seine mögliche Nachfolgerin Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende der Sitzung ließ Ecker an die Räte ein zweiseitiges Schreiben verteilen. In dem Brief erklärt er dem Stadtrat und den Bürgern in sechs Punkten, was er von ihnen hält – und wie es mit Lindau weitergehen sollte. „In Lindau Oberbürgermeister zu sein, ist schon etwas ganz Besonderes! Immer dann, wenn OB-Kollegen zu mir sagten, Du, bei uns ist auch viel Zwist und Ärger, konnte ich stets mit besonders vielen und aktuellen Beispielen von Unterschriftensammlungen, Bürgerbegehren oder Aufsichtsbeschwerden aufwarten, die meine These vom „gallischen Dorf am Bodensee“ umgehend bestätigten. Ich kam mir oft vor wie Asterix, der nur mit wohldurchdachter Taktik, überzeugenden Argumenten und standhaftem Mut das Schiff auf Kurs hält.“

Lindau Wählen inmitten der Corona-Krise: So lief die Oberbürgermeisterwahl in Lindau Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende des Schreibens heißt es dann noch: „Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich auch dem neugewählten Rat der Stadt Lindau: Zuerst nachdenken, dann reden, zuerst diskutieren, dann handeln. Die Bürgerinnen und Bürger werden es danken.“