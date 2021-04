Die Zeit des Frühlingserwachens lockt die von der Pandemie gebeutelten Menschen nach draußen. Gleichzeitig ist die Frühjahrszeit die Hauptarbeitszeit der Landwirte. Konflikte sind also vorprogrammiert. Der Kreisbauernverband Tettnang hat darum in verschiedenen Mitteilungsblättern der Region im Namen des Landesbauernverbands (LBV) auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. Unter dem Motto: „Respektvolles Miteinander anstelle von Anfeindungen“ bittet der Verband um Rücksichtnahme.

Der Salemer Landwirt Hubert Einholz und Landschaftspfleger Tobias Raither kennen die vom Kreisverbands dargestellte Problematik von zugeparkten Landwirtschaftswegen oder vermüllten Acker-und Wiesenflächen zu Genüge. Sie wünschen sich mehr Achtung vor den landwirtschaftlichen Berufen.

„Die Frühjahrsarbeiten sind in vollem Gange: Auf Feld und Flur wird es daher eng“, heißt es in dem Aufruf aus Tettnang. Gemeint sind die vielen Spaziergänger mit und ohne Vierbeiner, die Radler und Jogger, die sich seit Pandemie-Beginn zu Hauf in der Natur tummeln. Draußen treffen sie auf die Bauern, die ihr Ackerland für die Aussaat von beispielsweise Kartoffel, Sommergetreide oder Mais vorbereiten. Es wird gedüngt und gesät. Denn die Frühjahrsphase birgt optimale Wachstumsbedingungen für die Pflanzen.

Spaziergänger, Radler und Co. sollten den Traktoren ausweichen

Weil die landwirtschaftlichen Maschinen breit und schwer lenkbar sind, ist es von Verbandsseite gewünscht, dass Spaziergänger, Radler und Co. den Traktoren ausweichen, damit diese ungestört ihrer Arbeit nachgehen können. Das klappt wohl nicht immer so gut, wie Einholz zu berichten weiß. Er ist auch Vorsitzender des Ortsverbands des BLHV (Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband). Obwohl die Straßenverkehrsordnung Landwirtschaftswege für private Fahrzeuge nicht erlaube, werde dort gefahren. Mancher Hundebesitzer parke sogar am Feldrand in einer Kurve. „Da komme ich mit Traktor und Anhänger kaum vorbei“, erklärt Einholz.

Besonders nervig seien die zahlreichen Hundekotbeutel, die am Wiesenrand vergeblich darauf warteten, wieder mitgenommen zu werden, schildert Landwirt Einholz. Die sammelt der Bauer dann zähneknirschend auf, genauso wie die aus Campingbusfenstern weggeschmissenen Ölsardinendosen oder achtlos fallen gelassene Corona-Masken.

Auch auf einer Ackerfläche in Bahnhof- und Discounternähe wird der Landwirt regelmäßig fündig. Bierflaschen, Kassenzettel, leere Zigarettendosen oder Verpackungskartons liegen in großen Mengen am Boden. Unrat wie Glasscherben auf dem Feld könne ins Tierfutter gelangen und Landmaschinen beschädigen. Ganz zu schweigen von der zusätzlichen Arbeit des Aufsammelns.

Picknick-Reste, Bauschutt, Sperrmüll, Rasen-und Heckenschnitt

Nebenerwerbslandwirt Tobias Raither, der auch als Landschaftspfleger unterwegs ist, berichtet von übrigem Wanderproviant, den Ruhesuchende nach ihrem Picknick liegen ließen. Hundekotbeutel findet er an seinem Grundstück am Ortsrand täglich. Auch Bauschutt, Sperrmüll sowie Rasen-und Heckenschnitt macht er beim Mähen aus. Wenn seine Maschinen davon Schaden nehmen, bleibt er auf den Kosten sitzen. Denn: „Die Verursacher sind in der Regel nicht auszumachen“, sagt Raither.

„Es fehlt der Respekt vor der landwirtschaftlichen Produktion.“ Hubert Einholz

„Es fehlt der Respekt vor der landwirtschaftlichen Produktion“, kommentiert Hubert Einholz das Geschehen. Wo immer möglich suchen er und sein Kollege das Gespräch mit den Fußgängern, Auto- oder Fahrradfahrern. Meist vergebens, wie er bedauernd feststellt. Was ihn am meisten aufregt, sind diejenigen Naturnutzer, die sie beschimpften, während sie ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Manche hielten sich demonstrativ die Nase zu, wenn er Gülle oder Pflanzenschutzmittel ausbringe und riefen ihm hinterher. Diejenigen, die aufs Land ziehen oder sich dort in ihrer Freizeit aufhalten, müssten auch mit den Schattenseiten wie Güllegeruch oder Traktorenlärm leben, findet Einholz.

Hubert Einholz wünscht sich am Allermeisten „mehr Rücksichtnahme und Verständnis für die wertvolle Landwirtsarbeit“. Schließlich sorgten die Bauern dafür, dass es hierzulande immer volle Regale und genügend frische Lebensmittel gebe.