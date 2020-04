Bayern hat bereits am Montag eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln angekündigt. Am Dienstag zog Baden-Württemberg nach. Damit müssen in beiden Bundesländern ab kommender Woche Mund und Nase in Geschäften sowie beim Bus- und Bahnfahren bedeckt sein.

Der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo), dem seit 2018 auch der Landkreis Lindau angehört, hatte bereits vor einigen Tagen an alle Fahrgäste appelliert, die Hygienevorschriften weiterhin zu beachten und ab sofort einen Mund-Nasenschutz bei der Nutzung von Bus und Bahn zu verwenden. Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler hatte erklärt, dies sei ein wichtiger Baustein in der anhaltenden Corona-Krise. „Gerne auch selbstgenäht oder mit einem Halstuch“, wird Löffler in einer Mitteilung des Verkehrsverbunds zitiert.

Jürgen Löffler, Bodo-Geschäftsführer, über einen Mund-Nasenschutz in Bus und Bahn: „Gerne auch selbstgenäht oder mit einem Halstuch.“ | Bild: Katy Cuko

Doch wer kontrolliert ab Montag im Nahverkehr, dass die Masken auch getragen werden? „Hierzu erwarten wir noch die notwendigen Rechtsverordnungen zur Maskenpflicht. Daraus wird sich ergeben, wie eine Kontrolle stattfinden kann. Bisher liegen dem Verkehrsverbund hierzu keine Angaben vor“, teilt Bodo auf Anfrage mit. Bisher appelliere man an das eigenverantwortliche Handeln zum Wohl der anderen Fahrgäste und des Fahrpersonals. Aktuell werde Fahrgästen die Mitfahrt nicht verwehrt, wenn sie keinen Mund-Nasenschutz tragen. Doch wie sieht es ab dem kommenden Montag aus? Auch hier warte man noch auf die Rechtsverordnung, die diesen Fall gegebenenfalls regelt.

Keine unnötigen Fahrten

Die derzeitigen Einschränkungen im Fahrplanbereich und Ticketkauf seien herausfordernd, aber eben auch alternativlos, betont Löffler auch. Um dichte Fahrgastansammlungen zu den Hauptverkehrszeiten möglichst zu vermeiden, sollten Einkaufsfahrten und andere notwendige Besorgungsfahrten nicht in die Morgen- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Hier sind Berufspendler auf Busse und Bahnen mit möglichst viel Freiraum angewiesen.

Alle Informationen zu Fahrplänen, zur Rückgabe von Tickets sowie Fragen und Antworten gibt es im Internet unter bodo.serviceportal.de auf der Sonderseite Coronavirus.