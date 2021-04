Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ab ins Wohnmobil und los? Was erlaubt ist und was nicht

Endlich Frühling! Camper- und Wohnmobilfahrer würden mit Blick auf die Osterfeiertage normalerweise ihre erste Ausfahrt planen. Wie Ferienwohnungen und Hotels sind allerdings auch Camping- und Stellplätze coronabedingt geschlossen. Trotzdem sieht man die rollenden Bleiben in der Region immer wieder – parkend vor dem Supermarkt, im Wohngebiet oder auf dem Wanderparkplatz. Was ist eigentlich erlaubt und was nicht? Und wird das kontrolliert?