Ist der Fernbahnhof Lindau-Reutin leistungsfähig genug? Diese Frage sowie geplante Gleiskürzungen am Inselbahnhof treiben Zugreisende allgemein sowie die Lindauer Bürger um. Seit einem guten Jahr häuften sich kritische Stellungnahmen, sagte Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bei einer Informationsveranstaltung im Saal des alten Rathauses. Um sicherzustellen, dass keine Fehler passieren, habe die Stadt mit dem bayerischen Verkehrsministerium und der Deutschen Bahn Kontakt aufgenommen. „Resultat war eine eingehende Prüfung des Bahnknotens Lindau“, erklärte Alfons.

Florian Liese vom bayerischen Verkehrsministerium stellte jetzt die Ergebnisse dieser Überprüfung vor. Auch Fernverbindungen Richtung München und Regionalverbindungen entlang des Bodensees waren unter die Lupe genommen worden. Neben rund 100 Interessierten im Rathaus verfolgten mehr als 550 Menschen den Livestream im Internet.

Bei Zugverspätungen reicht Kapazität in Reutin nicht

2014 wurde im Lindauer Stadtrat die Zwei-Bahnhöfe-Lösung mit einem neuen Fernbahnhof in Lindau-Reutin und dem Bahnhof auf der Lindauer Insel für den Nahverkehr beschlossen. Stadtbaumeister Kay Koschka berichtete von der Kritik, dass der Bahnhof Reutin zu schwach ausgebaut und nicht in der Lage sei, künftige Zugverkehre reibungslos abzuwickeln. Deshalb dürften die Bahnsteigkanten im Inselbahnhof nicht zurückgebaut werden. „Sobald kurze Verspätungen auftreten, reichen die Kapazitäten nicht mehr aus“, nannte Koschka einen Kritikpunkt. Eine Forderung sei daher, in Reutin mindestens zwei weitere Bahnsteiggleise zu bauen.

Florian Liese erläuterte die Leistungsfähigkeit der beiden Bahnhöfe sowie die aktuellen und künftig geplanten Verbindungen. Die Neuerschließung des sogenannten Gleisdreiecks durch Straßen sei noch nicht fertig. „Damit die Schranken insbesondere für den Blaulichtverkehr nicht zu lange geschlossen sind, gibt es voraussichtlich bis Ende 2024 eine Begrenzung der Zugzahlen von Lindau-Reutin in Richtung Insel“, erläuterte Liese.

Ab 2024 ein Zug mehr zwischen München und Zürich

Genau unter die Lupe nahm Liese die Fernverbindungen, die in Reutin halten. Dazu gehört die Linie München-Zürich im Zweistundentakt. „Zum Jahresende soll die zweistündige Taktlücke tagsüber geschlossen werden“, sagte er. Dann fahren tagsüber zwei weitere Züge zwischen München und Zürich. Im Zielbild Bodanrail 2045 sei ein Einstundentakt vorgesehen, was jedoch einen umfangreichen Ausbau der Infrastruktur außerhalb Lindaus erfordere. Aktuell halten der ICE Dortmund-Innsbruck und der Railjet Wien-Frankfurt in Reutin. Bodanrail 2045 sehe einen Zweistundentakt zwischen Innsbruck, Lindau und Stuttgart vor, blickte Liese in die Zukunft.

Sie stellten sich den Fragen rund um die Lindauer Bahnhöfe: (von links) Bauamtsleiter Kay Koschka, Florian Liese vom bayerischen Verkehrsministerium, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Moderator und CDU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange. | Bild: Claudia Wörner

Voraussichtlich abends länger von Kressbronn bis Lindau

Aktuell hält der Regionalexpress nach München in Reutin. Hier sei Ende 2024 die Verlängerung bis Lindau-Insel geplant, wenn es keine Zugzahlbegrenzung mehr gebe. Mit der Regionalbahn geht es aktuell im Stundentakt von Lindau-Insel nach Friedrichshafen. Hier sollen die Abendzüge von Kressbronn bis Lindau voraussichtlich zum Jahresende verlängert werden. Laut Bodanrail 2045 werde ein 30-Minuten-Takt angestrebt, erläuterte Liese. „Dafür ist jedoch zusätzliche Infrastruktur zwischen Lindau und Friedrichshafen nötig.“

Neue Angebote ab Dezember 2023 Zur Schließung der Taktlücke beim Fernverkehr München-Zürich ab Lindau-Reutin ist ein weiterer Zug um 12.52 Uhr nach Zürich und um 17.10 Uhr nach München geplant. Die Abendzüge der Regionalbahn 93 über Kressbronn hinaus bis Lindau-Insel sollen ausgeweitet werden. So kommt man ab Kressbronn um 21.25 und 22.25 Uhr nach Lindau, ab Lindau-Insel um 21.20 und 22.20 Uhr nach Kressbronn. Die S7 zwischen Lindau und Romanshorn verkehrt auch montags bis freitags.

Künftig auch unter der Woche mit der S7 bis Romanshorn

Alternierend zum Fernverkehr München-Zürich fährt aktuell die S7 zwischen Reutin und Romanshorn, jedoch nur samstags und sonntags. „Das Angebot soll auf die ganze Woche ausgeweitet werden und ebenfalls bis Lindau-Insel fahren, wenn die Zugzahlbegrenzung aufgehoben wird“, erklärte Liese. In seinem Fazit betonte er, dass im Bahnknoten Lindau keine unterdurchschnittliche Pünktlichkeit zu erkennen sei. Die verbleibenden sechs Bahnsteiggleise in Lindau-Insel seien auch künftig nicht vollständig ausgelastet. Die Option auf zwei weitere Bahnsteiggleise in Reutin werde offen gehalten.

Hier spielt sich der Nahverkehr ab: Das Gebäude des Lindauer Inselbahnhofs soll im Sinne des Denkmalschutzes erhalten und in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. | Bild: Claudia Wörner

Neues Begegnungsgleis bei Kißlegg gegen Verspätungen im Fernverkehr

Aus den Reihen der Zuhörer kam die Frage, warum es in Reutin kein Bahnhofsgebäude gebe. Koschka sagte, dass die Stadt in Reutin Flächen für diesen Zweck gekauft habe. Auch Oberbürgermeisterin Alfons sieht die aktuelle Situation als Provisorium. Auf die Frage, was gegen die ständigen Verspätungen der Züge zwischen München und Zürich getan werde, entgegnete Liese, dass der Bund ein zusätzliches Begegnungsgleis in Kißlegg plane. Auf die Frage, was mit dem alten Bahnhofsgebäude auf der Insel passiert, entgegnete Herbert Kölbl von DB Station und Service, dass es im Sinne des Denkmalschutzes erhalten und ins Gesamtkonzept eingebunden werden soll.