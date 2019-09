Schnelles Internet für den gesamten Bodenseekreis – die Frage ist nur wann? Der Bodenseekreis und zehn Gemeinden haben am Dienstag im Rathaus Langenargen einen Zweckverband für den Breitband-Ausbau aus der Taufe gehoben. „Gut Ding braucht Weile“, stellte Landrat Lothar Wölfle fest und meinte damit die vergangenen fünf Jahre. So lange hat es schon gedauert, ehe sich der Bodenseekreis und bislang zehn Gemeinden zum neugegründeten „Zweckverband Breitband Bodenseekreis„ zusammengeschlossen haben.

Ziel des Verbandes, so Wölfle weiter, sei es, möglichst flächendeckend im gesamten Bodenseekreis mithilfe von Breitband-Internetzugängen ein schnelleres Interne auch im ländlichen Raum zu ermöglichen. „In Berlin ist entschieden worden, dass die Privatwirtschaft für die Breitbandversorgung zuständig ist, aber das bedeutet auch, dass eine flächendeckende Versorgung schwierig sein wird, darum machen wir es als Landkreis jetzt gemeinsam mit den Gemeinden“, so Lothar Wölfle bei der konstituierenden Sitzung des Zweckverbandes. Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder einstimmig Langenargens Bürgermeister Achim Kraft, 1. Stellvertreter ist Landrat Lothar Wölfle, 2. Stellvertreter ist Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurden die Aufwandsentschädigungen, die die Mitglieder des Zweckverbandes für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten sollen, das sind: 300 Euro für den Vorsitzenden, für die Stellvertreter je 150 Euro und für die anderen Mitglieder je 100 Euro pro Sitzung.

Wann allerdings die Menschen auch in ländlichen Gegenden des Bodenseekreises auf einen schnelleren Internet Zugang hoffen dürfen, darüber traut sich derzeit niemand eine genaue Zeitprognose zu geben denn: „Der Schwarzwald-Bahrkreis ist bereits seit fünf Jahren mit dem Ausbau des Glasfaser-Datennetzes beschäftigt und wird wohl noch länger dafür brauchen“, so Wölfle. Landrat Wölfle bezeichnete das Projekt deshalb auch als „Daueraufgabe“ für die kommenden Jahrzehnte und hofft darauf, dass sich auch in der Politik zu diesem Thema etwas bewegen wird. Achim Kraft setzt darauf, dass in den kommenden Wochen wichtige personelle Entscheidungen getroffen werden können und politisch machbare Konzepte erarbeitet werden und wichtige finanzielle Mittel genehmigt werden, die für den Breitbandausbau notwendig sind.