Zukünftig werden laut Mitteilung sämtliche Geschäftsbereiche von HL Schiffstechnik und Speedwave unter der Firma HL Schiffstechnik GmbH geführt. Geschäftsführer des Unternehmens ist Daniel Rück, der bereits mehr als zehn Jahre Erfahrung im Wassersportbereich am Bodensee gesammelt und bisher schon HL Schiffstechnik geleitet habe.

Anzahl der Mitarbeiter soll gleich bleiben

Der Umbau zu einem in seiner Dimension und dem Angebot einmaligen Reparatur-, Service- und Bootsbauzentrum mit mehr als 35 Mitarbeitern zeige auch, dass derzeit ein Teil der Gebäude der bisherigen Speedwave-Werft zu einem neuen 120 Quadratmeter großen Beratungscenter mit Serviceannahme und Werkstätten umgebaut werde. Bezogen werden sollen die neuen Räume zum Jahresbeginn 2020. Die Anzahl der Mitarbeiter aus beiden bisherigen Betrieben werde unverändert beibehalten und soll in absehbarer Zeit aufgestockt werden.

Ansprechpartner bleiben erhalten

„Künftig werden wir als HL Schiffstechnik der Allround-Ansprechpartner für alle Wassersportler am Bodensee sein, egal ob Segler oder Motorbootfahrer. Wir werden alle Belange des modernen Yachtings abdecken, vom Antrieb über Gelcoat bis zur Elektronik“, sagt Daniel Rück. Für die Kunden stehen laut Mitteilung weiterhin die bekannten Ansprechpartner der unterschiedlichen Geschäftsbereiche zur Verfügung stehen.

Engagement im Luxus-Segment

Unverändert bleibe das Engagement der HL Schiffstechnik beim Verkauf von luxuriösen Yachten und Schiffen der Marken Galeon, Nimbus und Sealine. Für die ganz großen Dimensionen seien auch die Krananlagen im Hafen der Marina und die Transporter samt Zugmaschinen von HL Schiffstechnik ausgelegt, spricht Rück einen seit Jahren bestehenden Vorteil des Servicecenters in Kressbronn an: „Wir können mit unserem neuen Traktorgespann Schiffe bis zu 30 Tonnen im Hafen und auf öffentlichen Straßen rangieren und transportieren.“

Neues Kompetenzcenter Yachtelektronik

Für die Zukunft soll eine massive Verstärkung der Bereiche Bootselektrik und Elektronik erfolgen und ein „Kompetenzcenter Yachtelektronik“ aufgebaut werden. „Nachtsichtkameras, hochmoderne Sicherheits- und Alarmsysteme sowie die immer beliebter werdenden Smart-Boat-Lösungen mit dem Einschalten der Heizung oder der Kühlschränke und Klimaanlagen via Smartphone sind die Zukunft, die von unseren ständig geschulten Fachleuten installiert wird“, sagt Daniel Rück.

Speedwave übernimmt Sonderaufgaben

Verloren gehen wird der Name Speedwave und damit das Image der von der Bodensee-Segler-Legende Rudi Magg gegründeten und für seine technischen Innovationen bekannte Betrieb nicht: Unter dem Namen Speedwave werden weiterhin eigene Produkte vertrieben sowie Projekte im maritimen Umfeld umgesetzt. Speedwave werde zum Ingenieurbüro für Sonderaufgaben. So entwickle Speedwave gerade die sich in der Erprobungsphase befindliche SP 7.0. Das sei ein robustes DayCruiser Motorboot mit Aluminiumrumpf, großzügigem Cockpit und einem Schacht für Außenbordmotoren unter der Liegefläche.

Testfahrt auf dem Bodensee: Walter Schildhauer testet den Prototypen der SP 7.0 persönlich. Die SP 7.0 ist für vier Personen ausgelegt und hat als künftiges Charter- und Freizeitboot auch einen bequemen Ein- und Ausstieg sowie großes Liegedeck. Der Eigner der HL Schiffstechnik und Speedwave Werft hat seine Wassersportfirmen neu geordnet. Sie werden künftig offiziell unter dem Namen HL Schiffstechnik auftreten. | Bild: HL Schiffstechnik

„Unter der Markenbezeichnung SPW werden die künftigen Segelboote aus unserem Haus und unter SP die Motorboote auf den Markt gebracht“, sagt Walter Schildhauer. Mit den Erfahrungen aus der Einstückfertigung, wie die SPW 9,5, der Kleinserienfertigung mit der mOcean 26 mit ausgelieferten 50 Seglern und den laufenden Projekten, wie die SP 7.0, stelle man das Know-How der Bootsbauer und Konstrukteure unter Beweis. Unter Leitung des Diplomingenieurs Schildhauer entstand das Lastenheft der SP 7.0, welches durch Henndesign aus Bad Pyrmont konstruktiv umgesetzt wurde. Die SP 7.0 könne dank der breiten „Bumper“ an den Seiten samt unterschiedlichen Antrieben auch als Tender oder für den Sharing- und Chartermarkt genutzt werden. In Sachen Chartermarkt denke Schildhauer über den Bodensee hinaus. Für die Flüsse Irlands werde gerade die alte 13-Meter-Stahlyacht Freya aus Holland renoviert, die von der Speedwave-Charter in Irland verchartert werden soll.

Informationen im Internet:

http://www.hl-schiffstechnik.de