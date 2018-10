Ein Bekannter versteckte sich im Supermarkt hinter einem Regal, um nicht mit der Trauernden sprechen zu müssen – solche Fälle offenkundiger Hilflosigkeit sind selten. Häufiger sind Trostversuche wie: "Schau nach vorn!" "Das war rücksichtslos." "Wie konnte sie (oder er) dir das antun." "Wenn du jemanden brauchst, bin ich für dich da." Doch auch sie helfen Menschen selten weiter, die einen Angehörigen durch Selbsttötung verloren haben. Zur Trauer um einen geliebten Menschen kommen Scham, Wut und Enttäuschung. "Trauernde nach Suizid sind besonders schmerzhaften Fragestellungen ausgesetzt, die nicht gelöst werden können", sagt Diplom-Pädagoge Alexander Nikendei.

Alexander Nikendei begleitet Gruppe

Das katholische Dekanat Friedrichshafen bietet eine Gruppe für Trauernde nach Suizid an, Alexander Nikendei wird sie fachlich begleiten. Die Termine liegen zwischen Anfang November und März und schließen damit die besonders schwierige Weihnachts- und Neujahrszeit mit ein. Nikendei hat in Tübingen bei einer Beratungsstelle gearbeitet, die Hilfe bei Lebenskrisen und Selbsttötungsgefahr anbot. 1999 kam der gebürtige Ravensburger an den See zurück und baute den Kriseninterventionsdienst Bodenseekreis auf. In diesem Herbst startet die elfte Gruppe, der er seine Unterstützung anbietet. "Ich schaffe einen schönen Rahmen und moderiere die Treffen", sagt er.

Trauernde fühlen sich isoliert

Jedes Mal liefert er Informationen zu einen besonderen Aspekt, dem Umgang mit Schuldgefühlen etwa, den verschiedenen Formen, zu trauern, oder der Situation von Kindern. Menschen, die einen Angehörigen durch Selbsttötung verloren haben, sind im Vergleich zu anderen Trauernden zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. "Es stellt sich immer die Frage, was ist meine Rolle dabei, habe ich Schuld?", sagt Nikendei. Die Trauernden fühlen sich oft isoliert. Ihr Beziehungsgefüge verändert sich, nicht nur, weil Partner oder Partnerin, Elternteil oder Kind fehlt, sondern auch weil sie es in ihrem normalen Umfeld nicht mehr aushalten. Selbst die gemeinsame Trauer kann trennend wirken, wenn sie sich unterschiedlich äußert: ein Partner will das Kinderzimmer unverändert lassen, der andere erträgt das nicht.

Komplizierte Trauerarbeit dauert lange

"Es gibt auch Menschen, die schämen sich, sie empfinden es als Makel, dass so etwas bei ihnen passieren konnte", sagt Nikendei. Andere haben ein schlechtes Gewissen, wieder schöne Dinge zu unternehmen. Wer das Unglück hatte, einen durch die eigene Hand Gestorbenen zu finden, muss mit dieser Erinnerung zurechtkommen. Die komplizierte Trauerarbeit um jemanden, sich selbst getötet hat, dauert lang. "Selbst ein sehr verständnisvolles Umfeld braucht hier einen langen Atem", sagt Nikendei. Grundsätzlich rät er, auf Trauernde aktiv zuzugehen. "Das Angebot, komm, wenn du jemanden brauchst, ist bestimmt ernst gemeint, aber die Kraft bringt ein Trauernder oft nicht auf", sagt er.

Thema verbindet Betroffene

In seiner Trauergruppe ist jeder und jede willkommen, der Freund oder Freundin, Partner, Kind, Elternteil oder sonst einen nahen Mensch durch Selbsttötung verloren hat. "Das Thema verbindet die Betroffenen. Es spielt auch keine Rolle, wie lange es her ist", sagt Nikendei. Der Austausch der verschiedenen Erfahrungen tue allen gut. "Eine Teilnehmerin ist 30 Jahre nach dem Tod ihres Mannes zum ersten Mal an den Ort gegangen, an dem er sich das Leben genommen hatte. Das war für sie sehr hilfreich", sagt er. Wer gerade erst einen Verlust erlitten hat, kann von anderen lernen, dass es möglich ist, damit weiterzuleben. Im Amerikanischen heißen die Hinterbliebenen von Suizid-Toten "Survivors" – "Überlebende".

Austausch In der Gruppe für Trauernde nach Suizid können sich Menschen fachlich begleitet mit anderen Betroffenen austauschen. Sie erhalten Unterstützung und Information bei der Auseinandersetzung mit dem Verlust und einen Raum für Trauer. Der Gruppe beginnt mit einem Einführungstag am 4. November, danach finden in Friedrichshafen acht Abende bis März 2019 statt. Anmeldungen an geschaeftsstelle@dekanat-fn.de oder bei Monika Michel, Dekanatsgeschäftsstelle Katholisches Dekanat Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/3 78 60 71.

