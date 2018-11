Im kommenden Jahr werden die Gebühren für die Abfallabfuhr im Bodenseekreis um sechs Prozent für Privatpersonen und um sieben Prozent für Gewerbebetriebe steigen. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einer 80-Liter-Restmülltonne zahlt dann bei vierwöchiger Leerung 158 Euro im Jahr statt bisher 149 Euro. Auch die Selbstanliefergebühren werden erhöht: Für Restmüll etwa müssen 225 Euro je Tonne gezahlt werden, dieses Jahr sind es noch 195 Euro. Gartenabfälle können weiter bis zu einer Grenze von 150 Kilogramm gebührenfrei abgegeben werden. Besonders teuer wird die Abgabe von Teerabfällen und Problemstoffen wie Gasflaschen, Batterien, Chemikalien oder Energiesparlampen.

Überschüsse der Vorjahre sind aufgebraucht

Laut Stefan Stoeßel, Leiter des Abfallwirtschaftsamts, liegen die Gründe in Kostensteigerungen bei den Löhnen und für Diesel. "Außerdem mussten wir einige Verträge neu ausschreiben und neu verhandeln", erläuterte er. Schon seit 2013 habe das Amt die Gebühren nur wegen Überschüssen aus den Vorjahren stabil halten können. Im kommenden Jahr würde bei gleichbleibenden Sätzen ein Fehlbedarf von gut eineinhalb Millionen Euro entstehen.

Hohe Gebührenstabilität im Kreis

Zuletzt sind die Abfallgebühren vor 25 Jahren erhöht worden. Laut Landrat Lothar Wölfle gebe es keinen Kreis in Baden-Württemberg, der seit 25 Jahren eine solche Gebührenstabilität vorweisen könne. Dazu habe beigetragen, dass das Amt mit der Einführung der Papiertonne zusätzliche Einnahmen generiere und mit den Entsorgungsunternehmen gründlich verhandele. Das Gesetz schreibe eine kostendeckende Gebührenfestlegung vor.

Räte wollen sich für Müllvermeidung einsetzen

Der Kreisrat billigte die Gebührenerhöhung in seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit. Einige Räte regten an, sich künftig mehr für die Abfallvermeidung einzusetzen. "Wir brauchen eine neue Strategie für Plastikmüll, da die Verwertung an ihre Grenzen stößt", sagte Georg Riedmann (CDU). Andrea Rehm (Grüne) forderte, dass Firmen das Müllaufkommen in der Produktion reduzieren sollen. Die Abgeordneten der Linken lehnten die Gebührenerhöhung ab, da sie untere Einkommensklassen zusätzlich belaste.

