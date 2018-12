von Lorna Komm

Zum ersten Mal seit Bestehen der Fischbrutanstalten ist der Laichfischfang auf Felchen am Bodensee abgesagt worden. Seit 1964 fahren die Fischer zwischen Ende November und Mitte Dezember auf den See, um die Fische bei der Nachwuchsproduktion zu unterstützen. Als Begründung für die Absage in diesem Winter nennt die Laichfischereiarbeitsgruppe der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) die "sehr geringe Zahl laichreifer Felchen bei den Versuchsfängen rund um den See". Damit sei nur eine geringe Menge an Laich zu gewinnen gewesen, sodass der Laichfischfang in diesem Jahr insgesamt abgesagt werden musste.

Bereits Mitte November wurde mit der Versuchsfischerei begonnen. Der Zeitpunkt, wann die Fische auf dem Höhepunkt ihrer Laichreife sind, variiert von Jahr zu Jahr. Tageslichtlängen und Wassertemperaturen seien dabei sicherlich entscheidende Faktoren, doch zeigten alle bisher entwickelten Prognosemodelle nur eine ungenügende Übereinstimmung mit der Realität. Daher werden Versuchsfänge in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um den genauen Zeitpunkt der Laichreife zu bestimmen, schreibt die Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg in Langenargen in einem Pressetext.

Felchen bevorzugen kaltes Wasser

Doch die Ergebnisse der vergangenen Tage zeigen nach Angaben der Experten, "dass in diesem Jahr nur sehr wenige laichreife Blaufelchen die oberen Wasserschichten zur Eiabgabe aufgesucht hatten". Die Berufsfischerin Elke Dilger aus Meersburg erklärt dazu: "In normalen Jahren kühlt die obere Wasserschicht des Sees im Oktober/November ab.

Junge Felchen in der Langenargener Fischbrutanstalt. Im März oder April werden die Fische normalerweise in den See entlassen, wenn der See warm genug ist und die junge Brut genügend Plankton als Nahrung vorfindet. | Bild: Eckhard Dossow, Fischbrutanstalt Langenargen

Der Felchen bevorzugt kaltes Wasser, insbesondere auch zur Paarungszeit." Der extreme Sommer, die Invasion der Stichlinge, die den Felchen die Nahrung wegfressen, und der aktuell niedrige Nährstoffgehalt des Sees könnten laut Fischereiforschungsstelle mögliche Gründe für die außergewöhnliche Situation beim diesjährigen Laichfischfang sein. Gesichert nach den Daten der Forschungsstelle ist, "dass die Felchen in diesem Herbst so wenig Energie wie noch nie seit Beginn dieser Messungen aufwiesen und das Verhältnis von Eimenge zu Fischgewicht historisch niedrig ist".

Elke Dilger, Vorsitzende der badischen Berufsfischer, fordert die Landesregierung dazu auf, mehr Geld in die Forschung zum Erhalt der Wildfischbestände zu stecken. "In drei bis vier Jahren wird dieser ausgefallene Jahrgang den Fischern und den Konsumenten fehlen. Dabei bietet der Bodenseewildfisch ein hochwertiges und natürlich herangewachsenes Nahrungsmittel", erläutert sie.

Eingreifen der Menschen notwendig

Das Eingreifen der Menschen in den Befruchtungsvorgang sei notwendig, weil sich wegen der Eutrophierung, also der Verschmutzung, beispielsweise durch Waschmittel oder Überdüngung, des Sees eine tiefe Schlammschicht auf dem Seegrund abgelagert hat, erklärt Dilger weiter. In der Natur vollzöge sich der Fortpflanzungsvorgang im freien Wasser, außerhalb des Fischkörpers, erläutert die Fischerin. Die Eier schweben durch das Wasser und die Gefahr sei groß, dass sie im Schlamm versinken und absterben. "Die Unterstützung durch Menschenhand ist für die Nachhaltigkeit erforderlich und gehört zur Hege des Fischs", erklärt Dilger. Sonst bestünde eine akute Gefahr für den Laichbestand.

Laich direkt auf Boot gewonnen

In den vergangenen Jahren haben die Fischer Anfang oder Mitte Dezember die Freigabe zum Laichfischfang erhalten. Der Laich wird direkt auf dem Boot gewonnen. Beim morgendlichen Fang haben die Fischer den weiblichen Fischen die reifen Eier abgestreift. Anschließend wurden diese mit den Samen der männlichen Fische vermischt. "In diesem Moment beginnt das Leben der Fische", sagt Dilger.

Ein Forschungsmitarbeiter hält in der Fischereiforschungstelle einen jungen Fisch in der Hand. | Bild: Felix Kästle

Die verschlossenen Behältnisse werden zur Fischbrutanstalt Langenargen gebracht. Dort werden die befruchteten Eier aufgezogen. Dazu wird die Temperatur relativ kühl gehalten, damit die Eier langsamer reifen als in der Natur. Bei der sogenannten Kalterbrütung schlüpfen die Fische einige Wochen später als im See. Die jungen Fische werden im März und April in den See entlassen. Der Besatz erfolgt erst dann, wenn der See warm genug ist und die junge Brut genügend Plankton als Nahrung vorfindet.

Junge Felchen in der Langenargener Fischbrutanstalt. Im März oder April werden die Fische normalerweise in den See entlassen, wenn der See warm genug ist und die junge Brut genügend Plankton als Nahrung vorfindet.

Aktuell fahren die Berufsfischer zur traditionellen Weihnachtsfischerei auf den See, um den Kunden frischen Fisch für die Festtage zu bieten, aber laut Pressemitteilung glaube man nicht recht an ein besseres Ergebnis.