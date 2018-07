von Susanne Hogl und dpa

Vermutlich weil er Einbrecher in seinem kleinen, ehemaligen Bahnwärterhäuschen überraschte, musste ein 76-jähriger Lindauer Rentner sterben. Im März 2017 soll der Mann von mindestens zwei Mitgliedern einer rumänischen Bettlerbande überfallen, brutal misshandelt und schließlich erwürgt worden sein. Danach sollen die Einbrecher in dem Haus ein Feuer gelegt haben, um den Überfall und den Einbruch zu verschleiern. Am Landgericht Kempten begann am Dienstag der auf sieben Tage angesetzte Prozess gegen einen 37-Jährigen, der wegen Mordes angeklagt ist, und einen 27-jährigen mutmaßlichen Mittäter, der das Fluchtauto gefahren haben soll. Nach einem möglichen dritten Mittäter fahndet die Polizei immer noch. Er soll in dem Haus das Feuer gelegt haben.

27-Jähriger bestreitet jede Beteiligung

Unter Vorsitz von Richter Gunther Schatz begann der Prozess im voll besetzten Verhandlungssaal. Beide Angeklagten wollten sich, sagten die Rechtsanwälte, nicht zur Tat äußern. Der 27-Jährige, dem vorgeworfen wird, das Fluchtauto gefahren zu haben, bestreitet jede Beteiligung. Ihm wird versuchter schwerer Bandendiebstahl zur Last gelegt. Dem mutmaßlichen Haupttäter, der vorbestraft ist, wird Mord, besonders schwerer Brandstiftung und versuchter schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Der Staatsanwalt forderte, das Tatmerkmal der besonderen Schwere der Schuld mit in die Anklage aufzunehmen. Das würde bei einer Verurteilung wegen Mordes bedeuten, dass der Täter nicht nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden könnte.

Die Anwälte der beiden Angeklagten stellten zu Beginn der Verhandlung Anträge, weil sie einige Beweismittel nicht anerkennen wollen: Ein Zeuge sei in der Justizvollzugsanstalt befragt worden, ohne vorher belehrt worden zu sein, und ihm sei dafür eine Belohnung versprochen worden. Richter Gunther Schatz gab zu, dass das "nicht alles aus der Luft gegriffen sei" und versprach, die Anträge und Vorwürfe im Rahmen der Hauptverhandlung zu klären.

Brutal mit Tritten und Schlägen misshandelt

Nach der Vernehmung eines Lindauer Kripobeamten schilderte ein Pathologe, der den toten Rentner untersucht hat, die Todesursache. Seiner Ansicht nach sei der Rentner, bevor der mit den Händen oder einem anderen Gegenstand erwürgt wurde, brutal mit Tritten und Schlägen misshandelt und möglicherweise auch noch gefesselt worden. Der Arzt stellte einen Kieferbruch und mehrere gebrochene Rippen fest. Der Rentner starb seiner Ansicht nach durch massive Gewalteinwirkung gegen den Hals.

Auch die 55-jährige Tochter des Opfers sagte aus. Sie erklärte, dass sie noch am Tattag mit ihrem zwar kranken, aber ausgesprochen lebensfrohen Vater einkaufen gewesen sei. "Er war immer sehr penibel und einmal in der Woche haben wir das Haus von oben bis unten auf Vordermann gebracht." Sie sei auch sicher, dass ihr Vater das Haus immer gut abgeschlossen habe und seine Wertsachen immer am selben Platz aufbewahrt habe. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Ermittlungen führten in die osteuropäische Bettlerszene

Die Kriminalpolizei hatte damals schnell den Verdacht gehabt, dass es sich nicht um ein normales Feuer handelte. Die ersten an dem Brandort eintreffenden Helfer sahen noch Menschen im Qualm verschwinden. Die Ermittlungen führten in die osteuropäische Bettlerszene. Die beiden Angeklagten sollen einer entsprechenden Gruppe angehören, sie stammen von einer ungarischen Minderheit aus Rumänien. Da der wegen Mordes angeklagte Rumäne bereits wegen einer Vergewaltigung vorbestraft ist, droht ihm nun auch die Sicherungsverwahrung.

Die Sonderkommission der Lindauer Kripo ermittelte damals auch in Baden-Württemberg, wo die Gruppe ebenfalls unterwegs gewesen sein soll. So wurden Bürger in Ehingen befragt, der 37-Jährige wurde schließlich auf einem Supermarktparkplatz in Ulm festgenommen. Den Verdacht gegen ihn stützt die Staatsanwaltschaft unter anderem auf DNA-Spuren.

