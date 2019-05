Immenstaad 26. Mai 2019, 16:46 Uhr

Zum Familientag bei Airbus kommen rund 6700 Besucher

Viele interessante Einblicke in die Welt der Raumfahrt und der Satelliten gab es für die Familien der Airbus-Mitarbeiter am Samstag am Standort Friedrichshafen. Die Mitarbeiter konnten ihren Angehörigen zeigen, wo sie ihren Arbeitstag verbringen. Lange Schlangen bildeten sich vor dem neuen integrierten Technologiezentrum (ITC), das im Februar eröffnet wurde.